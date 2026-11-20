Świat Kochało ją całe miasto, w czwartek odeszła. "Dziękujemy za wszystkie uśmiechy" Matylda Dziechcińska |

Hipopotamicę Fionę kochał cały świat Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Fiona zdobyła światową sławę w 2017 roku, gdy przyszła na świat jako wcześniak. W dniu urodzin ważyła zaledwie 13 kilogramów, podczas gdy średnia waga hipopotamów w tym momencie to średnio od 25 do 50 kg. Jako przedwcześnie narodzona, Fiona była zbyt słaba, aby samodzielnie ssać mleko matki.

Przeżyła tylko dzięki całodobowej opiece zespołu, który pomagał jej pod nazwą "Team Fiona", i pielęgniarze z lokalnego szpitala dziecięcego. Jej trudne dorastanie śledziły w sieci miliony fanów, a do zoo w Cincinnati przylatywali turyści z całego świata, aby zobaczyć hipopotamicę na żywo.

- Fiona była prawdziwym darem - powiedział Thane Maynard, prezes zarządu ogrodu zoologicznego w Cincinnati. - W całym moim życiu nie spotkałem zwierzęcia tak bardzo kochanego. Od dnia narodzin była jak petarda. Będzie pamiętana i kochana jeszcze przez wiele lat - dodał.

Hipopotamica Fiona Źródło zdjęcia: Reuters

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Nie udało się uratować Fiony

Jak poinformował CNN, zwierzę zmarło po połknięciu włóczkowej czapki. Przedmiot przez przypadek trafił na wybieg, gdzie został zjedzony przez Fionę. Opiekunowie i weterynarze długo walczyli, aby usunąć zator z przewodu pokarmowego hipopotamicy. Niestety ze względu na jej masę - ponad 900 kg - i grubość skóry, która utrudnia gojenie ran, lekarze nie mogli przeprowadzić operacji.

"Pomimo wielokrotnych prób usunięcia czapki z jej organizmu, ostatecznie okazało się to zbyt trudnym wyzwaniem - poinformowało zoo w Cincinnati w swoim komunikacie w mediach społecznościowych. Jak informują, zespół lekarzy przeprowadził niezbędne zabiegi wspomagające, próbując ją uratować, ale nie przyniosło to skutku. Fiona niestety nie przeżyła. W styczniu ukończyłaby 10 lat.

Hipopotamica Fiona Źródło zdjęcia: Reuters

- Jesteśmy w szoku - powiedział dyrektor zoo w Cincinnati, Dave Jenike. - Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu wydarzeń. Walczyła, dopóki mogła. Nasz zespół opiekunów zwierząt wykazał się heroizmem, próbując ją uratować. Zrobili wszystko, co było możliwe, ale jej organizm nie był już w stanie dalej walczyć. Była bardzo kochana przez swoją rodzinę w zoo i niezliczoną liczbę osób na całym świecie. Jej strata będzie głęboko odczuwalna przez tak wielu - podsumował Jenike.

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Śmierć Fiony to cios dla mieszkańców

Lokalne media przekazały, że utrata Fiony jest wielką tragedią dla całej społeczności Cincinnati, Ohio i miłośników zwierząt na całym świecie. O jej śmierci, wśród innych dotkniętych tym wydarzeniem osób, wypowiedział się Aftab Pureval, burmistrz Cincinnati.

- Fiona była symbolem wytrwałości i radości w Cincinnati. Wywoływała uśmiechy na twarzach tak wielu osób - od dzieci, przez rodziców, po turystów z całego świata. Nasze miasto jest pogrążone w smutku, ale jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że była częścią naszego życia i całej naszej społeczności - powiedział Pureval.

Hipopotamica Fiona Źródło zdjęcia: Reuters

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Senator Bernie Moreno napisał w swoim oświadczeniu, że Fiona "była nie tylko hipopotamem, przede wszystkim była wojowniczką stanu Ohio". Dodał też, że mimo, że urodziła się malutka i jako wcześniak, to przynosiła wiele radości. "Dziękujemy za wszystkie uśmiechy, Fiona. Ohio nigdy cię nie zapomni" - podsumował.

Przy okazji śmierci Fiony pojawiło się też wiele głosów internautów, którzy przypominają o odpowiedzialności, jaką powinni wykazać się odwiedzający ogrody zoologiczne. Komentujący posty zoo w Cincinnati poza wyrażaniem smutku i miłości do Fiony przypominają, żeby pilnować swoich rzeczy osobistych podczas wizyt i nie zostawiać za sobą nic, co może stwarzać zagrożenie dla zwierząt.