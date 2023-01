Wybuch wulkanu na wyspie La Palma. Potwierdzono, że w erupcji zginęła jedna osoba

W październiku 2021 roku na wyspie La Palma wybuchł wulkan Cumbre Vieja. Jego erupcja trwała około trzech miesięcy i oficjalnie została uznana za zakończoną w grudniu . Choć od zdarzenia minęło już kilkanaście miesięcy, dopiero teraz potwierdzono, że z powodu erupcji życie straciła jedna osoba. By to stwierdzić, konieczna była ekspertyza sądowa.

Nie upadek, a toksyczne opary

Rozległe zniszczenia

Przez trzy miesiące erupcji wulkan wyrzucił z siebie ogromne ilości popiołu. Wypływająca lawa zniszczyła ponad tysiąc budynków na La Palmie, w tym szkoły, kościoły i plantacje bananów. Do tej pory jednak nie wskazywano, by wybuch Cumbre Vieja przyczynił się do śmierci choćby jednej osoby.

Ewakuacjami objęto ponad 7 z 83 tysięcy mieszkańców maleńkiej wyspy. Wielu z nich miało tylko kilka minut, by spakować się i uciec przed rozgrzaną do czerwoności lawą.

Co ciekawe, wulkan nie miał swojej oficjalnej nazwy przed erupcją. Lokalni nazywali go Cumbre Vieja z uwagi na otaczający go park narodowy. W ubiegłym roku odbyło się głosowanie nad jego nazwą. Większość ludzi była za nazwaniem go Tajogaite - od nazwy obszaru w starożytnym języku Guaczanów - pierwszych znanych mieszkańców Wysp Kanaryjskich.