Meteotsunami podniosło poziom wody u wybrzeży Portugalii i Hiszpanii. Miejscami aż o pół metra

Poziom wody u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego wzrósł nawet o 50 centymetrów. To rezultat wybuchu podwodnego wulkanu na Oceanie Spokojnym, do którego doszło w sobotę, i zjawiska nazywanego meteotsunami.

Powodem podniesienia się poziomu wody u wybrzeży Hiszpanii i Portugalii jest tak tak zwane meteotsunami - wyjaśniono. W przeciwieństwie do tsunami wywoływanego przez aktywność sejsmiczną, meteotsunami jest zjawiskiem powstającym w wyniku gwałtownych zmian ciśnienia atmosferycznego. Prowadzi do tworzenia się wysokich fal, jest jednak trudne do odróżnienia od "zwykłego" tsunami - podkreśla amerykańska agencja oceaniczna i atmosferyczna NOAA. Fala meteotsunami może osiągać do prawie dwóch metrów.