Wybuchł podwodny wulkan na Oceanie Spokojnym, pojawiła się nowa wyspa. Widać ją z kosmosu

Południowo-zachodnia część Oceanu Spokojnego charakteryzuje się dużą liczbą podwodnych wulkanów. 10 września doszło do erupcji jednego z nich w rejonie wyspy wulkanicznej Home Reef, po czym, po 11 godzinach nad powierzchnią wody ukazała się nowa, mała wyspa. NASA pokazała zdjęcie satelitarne wyspy, na którym widać unoszący się popiół.

Wyspa szybko powiększała swój rozmiar. Zgodnie z szacunkami naukowców 14 września zajmowała ona około cztery tysiące metrów kwadratowych, a do 20 września rozrosła się do 24 tysięcy.

Krótki żywot wysp wulkanicznych

Co najmniej do piątku trwała erupcja wulkanu. Eksperci z Tonga Geological Services poinformowali jednak o "niskim ryzyku dla ruchu lotniczego oraz mieszkańców wysp Vavaʻu i archipelagu Ha’apai". Załogom statków zalecono, aby pozostawali w odległości czterech kilometrów od wyspy do odwołania.