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Świat

Wybrzeże Kalifornii pod wodą. "Matka Natura pobiera od nas podatek"

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Powodzie w miejscowości Sausalito niedaleko San Francisco
Rekordowy przypływ w Kalifornii
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: California Governor's Office of Emergency Services﻿/Facebook
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Rekordowe przypływy doprowadziły do powodzi w Kalifornii. W okolicach Los Angeles woda wdzierała się na ulice miast i do budynków. Eksperci ostrzegają, że zimą zjawisko

Lokalna rozgłośnia radiowa LAist podała, że niezwykle wysoki przypływ nawiedził południową Kalifornię już dwa razy w tym tygodniu - w poniedziałek i wtorek. Rekordowo wysokie położenie lustra wody zanotowano w punktach pomiarowych w dzielnicy San Pedro w Los Angeles, La Jolla w San Diego oraz w mieście Santa Barbara.

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Powodzie na północy i południu

Przypływy spowodowały powodzie na terenach przybrzeżnych. W poniedziałek w mieście Newport Beach na obrzeżach Los Angeles morska woda wdarła się na ulice, do domów oraz budynków użyteczności publicznej. Niektóre dzielnice miasta leżą na wyspach i półwyspie, co sprawia, że są szczególnie wrażliwe na wysokie fale.

- To szaleństwo. Jakimś cudem przybyło 60 centymetrów morza. Nic w tym mieście nie powstało z myślą o przypływach rzędu 2,5 metra - przekazał w rozmowie z dziennikiem "Los Angeles Times" jeden z mieszkańców Newport Beach. - Widoki są piękne, ale od czasu do czasu Matka Natura pobiera od nas podatek - dodał.

Do powodzi brzegowych doszło nie tylko w rejonie Los Angeles. Kalifornijskie biuro ds. reagowania kryzysowego przekazało, że przypływy dały się we znaki mieszkańcom okolic San Francisco. Ulice miejscowości Corte Madera i Sausalito we wtorek wypełniły się wodą.

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Prognozy są jeszcze gorsze

Rekordowy przypływ był związany z poniedziałkową pełnią Księżyca oraz wyjątkowo wysoką temperaturą wód powierzchniowych na Pacyfiku. Eksperci obawiają się, że anomalia El Nino pogorszy sytuację - w tej części roku najwyższe przypływy występują zazwyczaj w okresie od listopada do stycznia.

- W tym roku nie doświadczyliśmy jeszcze najgorszych powodzi brzegowych - powiedział klimatolog Daniel Swain z Uniwersytetu Kalifornijskiego w rozmowie z LAist. - Niestety, prawdopodobnie to jedynie zapowiedź tego, co czeka osoby zmagające się z tym problemem - dodał.

Źródło: LAist, LA Times, California Governor's Office of Emergency Services﻿
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Tagi:
KaliforniaUSAEl Nino i La Nina
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