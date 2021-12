Ponowna erupcja wulkanu Semeru. 15 osób nie żyje

Wulkan Semeru w Indonezji wciąż wyrzuca z siebie rozgrzane chmury popiołu. Do erupcji doszło w sobotę, jednak w poniedziałek nadal nie jest tam bezpiecznie. Jak poinformowano, wzrósł bilans ofiar śmiertelnych - w wyniku wybuchu zginęło 15 osób.

Wioski w pyle

Na zdjęciach z powietrza widać dachy wystające z poszarzałego od pyłu i błota krajobrazu. Można dostrzec także wojsko, policję i mieszkańców, którzy próbują usunąć gruz, by własnymi rękoma dokopać się do zaginionych.

Szukają zaginionych

Jak dodał, niektórzy mieszkańcy usiłowali powrócić do swoich domów, by sprawdzić stan dobytku i inwentarza. Zalecił jednak, by pozostać czujnym, ponieważ potencjalne zagrożenie jeszcze nie ustało.