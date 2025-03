Wielka chmura parzącego popiołu spadła na wyspę w Indonezji

Indonezyjskie władze poinformowały, że czwartkowa erupcja Lewotobi Laki-Laki, dwuwierzchołkowego wulkanu o wysokości 1703 metrów nad poziomem morza, trwała 11 minut i 9 sekund. W piątek doszło do kolejnych dwóch erupcji, które były znacznie słabsze. Rozszerzono strefę zagrożenia z 7 kilometrów do 8 kilometrów od krateru.

Poparzyli się, bo chronili swoje plony

Odwołane loty na Bali

- Trochę utrudniło mi to życie, prawdopodobnie spróbuję wsiąść do innego samolotu, do Perth lub czegoś takiego, żeby wrócić do Australii - opowiadał 24-letni turysta Luke Mitterer.