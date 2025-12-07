Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wulkan Kilauea. Ognisty żywioł pochłania kamerę. Nagranie

Erupcja wulkanu Kilauea zniszczyła kamerę
Erupcja wulkanu Kilauea zniszczyła kamerę
Źródło: United States Geological Survey (USGS)/Reuters
Wulkan Kilauea na Hawajach znów daje o sobie znać. Choć nie zagraża ludziom, to jego "ofiarą" stała się kamera. Przykrył ją materiał piroklastyczny.

Kilauea to wulkan leżący na Hawai'i, największej wyspie archipelagu Hawajów. Należy do najaktywniejszych wulkanów na świecie - jego ostatnia erupcja, której co jakiś czas towarzyszą wyrzuty fontanny lawy, rozpoczęła się w grudniu 2024 roku i trwa do dziś.

Wulkan zniszczył kamerę

W sobotę wulkan Kilauea znów się przebudził, plując lawą i popiołem wulkanicznym. Nie zagroził ludziom, ale jego "ofiarą" stała się kamera znajdująca się na południowej krawędzi krateru Halema'uma'u. Pokryła ją tefra - utwór złożony z materiału piroklastycznego, będącego produktem erupcji wulkanicznej - przez co sprzęt przestał działać. Przedtem kamera uchwyciła jednak chwile tuż przed swoją "śmiercią".

Klatka kluczowa-81071
Erupcja wulkanu Kilauea zniszczyła kamerę
Źródło: United States Geological Survey (USGS)/Reuters

Hawajskie Obserwatorium Wulkanów Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) poinformowało w sobotę, że z północnego otworu wentylacyjnego wulkanu wytryskują ciągłe fontanny lawy o wysokości nawet 30 metrów. Ograniczały się one jednak do krateru Halema'uma'u w Parku Narodowym Wulkanów Hawajskich.

Tej katastrofy nie przewidzimy. Drzemie pod powierzchnią Ziemi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tej katastrofy nie przewidzimy. Drzemie pod powierzchnią Ziemi

Agnieszka Stradecka

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: ENEX, Reuters, USGS

Źródło zdjęcia głównego: United States Geological Survey (USGS)/Reuters

Udostępnij:
TAGI:
wulkanyHawajeUSA
Czytaj także:
Bóbr pojawił się w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 400 lat
Nie widziano go tam od 400 lat. "To był wyjątkowy moment"
Świat
Pogoda na 16 dni
Temperatura wymknie się normom. Pogoda na 16 dni
Ryś europejski (lynx lynx)
Nie będą musiały jeździć setek kilometrów
Polska
Mgła, mgły, droga, samochody
Tu nadal zalegają mgły. W mocy żółte alarmy
Miejscowość Koolewong w Australii po pożarze
Wrócili do domów po pożarach. Zastali na miejscu zgliszcza
Świat
Zniszczony most w Anochori w Grecji
Znów zalało ich wioskę. "To stało się absurdem"
Świat
Zima bez śniegu, pochmurno,
Miejscami aura dopisze. Pogoda na dziś
Indonezja
Plądrowali sklepy, bo nie mieli co jeść. "Pomoc nadeszła zbyt późno"
Świat
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Noc przyniesie zamglenia, przydadzą się parasole
Choco
Zniknął w 2021 roku. Odnalazł się tysiące kilometrów od domu
Świat
Jedno z wysypisk śmieci w Ghanie
Nielegalny recykling zanieczyszcza powietrze. "Niepodważalne, długofalowe skutki"
Smog
Jesień, chłód, deszcz, pogoda
Gigantyczna anomalia temperatury. Jak ciepło się zrobi?
Pożary buszu w Australii
Pożar przeskoczył rzekę. "Jest za późno na ucieczkę"
Świat
Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Pierwsze takie opady śniegu od lat. Liczne utrudnienia
Świat
Mgła na lotnisku w Krakowie
Mgła w Krakowie. Przekierowane loty
Polska
Erupcja wulkanu Pinatubo, Filipiny, 12.06.1991 r. Zdjęcie wykonane w pobliskiej bazie lotniczej Clark
Tej katastrofy nie przewidzimy. Drzemie pod powierzchnią Ziemi
Agnieszka Stradecka
Zniszczenia po starcie rakiety SpaceX
Szafki spadły ze ścian. Wszystko przez SpaceX
Świat
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Przenoszą liczne choroby. Zadomawiają się w Holandii
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
IMGW ostrzega. Tam warunki będą trudne
Silny wiatr
W Mikołajki miejscami przyda się parasol
Pchła, skóra
Co doprowadziło do czarnej śmierci? Zaskakujące ustalenia naukowców
Nauka
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Noc będzie pochmurna, miejscami deszczowa
Ulewa w południowo-zachodniej Francji doprowadziła do zawalenia się budynku
Groźna pogoda we Francji. Trąba powietrzna uszkodziła dom
Świat
Foka wskoczyła do nowozelandzkiego baru
"O mój Boże, co mamy zrobić?"
Świat
Puma
"To niesamowite, że mieliśmy pumę w mieście"
Świat
Deszcz, jesień, zima, grudzień, Polska
Eksplozja ciepła w grudniu. Może być nawet 15 stopni
Ślad dinozaura
Tutaj dinozaury mogły stać w korkach
Świat
Latarnia morska Portland Head w Cape Elizabeth, Maine, USA
"Jeden z najszybciej ocieplających się regionów na świecie"
Świat
Jedna z gęsi w parku w Royse City w Teksasie
Poturbowały ją gęsi, w ciężkim stanie trafiła do szpitala
Świat
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
WARSZAWA
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom