Z wulkanu Cumbre Vieja wypływają kolejne strumienie lawy. Budynki na La Palmie stają w ogniu

W ciągu miesiąca od rozpoczęcia erupcji wulkanu Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma lawa zniszczyła ponad dwa tysiące budynków - poinformowały we wtorek wieczorem władze regionu.

Kolejne strumienie lawy

We wtorek kolejne budynki stawały w płomieniach, ponieważ wulkan znów wyrzucił z siebie większe ilości lawy.

Z informacji przekazanych mediom przez rząd autonomiczny Wysp Kanaryjskich wynika, że niebawem do Oceanu Atlantyckiego dotrze kolejny strumień lawy wulkanicznej. W związku ze spodziewaną emisją gazów wskutek kontaktu lawy z wodą kanaryjskie służby zapowiedziały konieczność ewakuacji kolejnych miejscowości.

Chaos na wyspie

Hiszpańska żandarmeria podała, że wśród osób, które zostały uratowane, są ciekawscy oraz turyści, którzy lekkomyślnie zbliżyli się do miejsc, gdzie płynie magma. We wtorek z niebezpiecznego terenu zabrano cztery osoby, zaś w poniedziałek zawrócono statek z turystami, który zbliżył się do miejsca stykania się lawy wulkanicznej z Oceanem Atlantyckim.