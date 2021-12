Cumbre Vieja nadal jest niebezpieczny. Wyrzuca z siebie bomby wulkaniczne

Od prawie trzech miesięcy wulkan Cumbre Vieja na La Palmie emituje lawę i opary. Co więcej, na nagraniu Hiszpańskiego Instytutu Geologicznego i Górniczego widać, że wyrzuca z siebie bomby wulkaniczne. Na La Palmie zniszczonych zostało już ponad trzy tysiące budynków.

Hiszpański Instytut Geologiczny i Górniczy (IGME) opublikował we wtorek nagranie, ukazujące aktualny stan wulkanu Cumbre Vieja. Okazuje się, że 80 dni po rozpoczęciu erupcji, żywioł wciąż wyrzuca z siebie tak zwane bomby wulkaniczne.

Bomba wulkaniczna - co to takiego?

Bomba wulkaniczna (ang. lava bomb) to rodzaj materiału piroklastycznego. Są to okruchy wyrzucane na powierzchnię w czasie erupcji wulkanu. Zjawisko powstaje, gdy lawa wyrzucana w powietrze ochładza się i, zanim zderzy się z powierzchnią ziemi, zastyga, tworząc rozżarzoną skałę o średnicy co najmniej 6,4 centymetra.