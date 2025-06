Jak przekazał we wtorek Salvo Cocina, szef Departamentu Ochrony Ludności Sycylii, w poniedziałek dziesiątki turystów wyruszyły w stronę Etny, nie zważając na to, że wcześniej wydano ostrzeżenie o pierwszych oznakach zwiększonej aktywności wulkanu.

- Doszło do dużej erupcji, zapadł się krater, ale stało się to na odległym obszarze - przekazał Cocina w rozmowie z agencją informacyjną Reuters. Jak dodał, dostęp do tego miejsca trudno jest zablokować, więc turyści powinni mieć na uwadze to, by równowaga pomiędzy ciekawością a zachowaniem bezpieczeństwa została zachowana.