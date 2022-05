Temperatura dwa razy wyższa niż zazwyczaj wiosną. Upały niepokoją mieszkańców wschodnich regionów USA

Wschodnie regiony USA dostały się w sobotę pod wpływ fali upałów. Jak przekazali synoptycy, w wielu miejscach termometry wskazały ponad 35 stopni Celsjusza, nawet dwa razy więcej, niż bywa w połowie maja. To może być przedsmak niezwykle gorącego i suchego lata, co jednych cieszy, a u innych budzi obawy.

120 milionów ludzi w zasięgu fali upałów

Skutki mogą odczuć całe USA

W czwartek Centrum Przewidywania Klimatu Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) stwierdziło, że prawie całe kontynentalne Stany Zjednoczone doświadczą tego lata rekordowych temperatur. Wskazuje na to między innymi utrzymująca się La Nina. Zjawisko to występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Przyczynia się do tego wzmożona aktywność pasatów - wiatrów stałych - w tej części świata. Wydobywają one chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu.