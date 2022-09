Pierwsze takie nagranie wraku Titanica. "Ekscytujące"

Fundacja OceanGate Expeditions opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowe nagranie z wyprawy do najsłynniejszego podmorskiego wraku świata - Titanica. Film został zrealizowany w jakości 8K i pełnym kolorze, co umożliwia zauważenie detali, które do tej pory były niemożliwe do dostrzeżenia.

Chociaż RMS Titanic zatonął ponad sto lat temu, jego wrak wciąż skrywa mnóstwo tajemnic. Misja badawcza Titanic Expedition 2022, zorganizowana przez organizację OceanGate Expeditions, uchwyciła fragmenty kultowego statku w rozdzielczości 8K - takiej, jaką posiadają najnowocześniejsze telewizory na rynku. Daje to badaczom niepowtarzalną szansę do przyjrzenia się wrakowi w stopniu, jaki do tej pory był niemożliwy.

Tytan w akcji

Do nakręcenia wyjątkowych ujęć wykorzystany został statek zanurzalny Titan, zbudowany we współpracy z NASA. Został on wyposażony w arsenał systemów, które pozwalają nie tylko na nagrywanie w rozdzielczości 8K i naturalnych, wyrazistych kolorach, ale także na laserowe skanowanie wraku. Dzięki niemu badacze mogą dokładnie określić rozmiar obiektów uwiecznianych przez kamery Titana. Wewnątrz pojazdu znajduje się pięć miejsc dla członków załogi.

Widok na wrak z pokładu statku Titan OceanGate Expeditions

W takiej jakości wraku Titanica jeszcze nie widzieliśmy

Zaprezentowany materiał filmowy zawiera ujęcia dziobu Titanica, kotwicy, kadłuba numer jeden, ogromnego łańcucha kotwicznego (każde jego ogniwo waży prawie 91 kilogramów), kabestanów - mechanizmów służących do zwijania i luzowania lin - oraz ładowni numer jeden. Nagranie w jakości 8K pozwoliło naukowcom poznać nowe fakty na temat wraku, które do tej pory były niemożliwe do zauważenia.

- Nigdy nie widziałem nazwy producenta, Noah Hingley & Sons Ltd., na lewej kotwicy - wyjaśnia Rory Golden, z OceanGate Expeditions i weteran nurkowania na Titanicu. - Nurkuję w okolicach wraku od dziesięcioleci, ale nie mogę sobie przypomnieć, żebym kiedykolwiek widział tak szczegółowe nagrania. To ekscytujące, że dzięki nowej generacji kamer po tylu latach mogliśmy odkryć nowe informacje - dodaje.

Dziób Titanica w jakości 8K OceanGate Expeditions

Fragmenty wyposażenia Titanica w jakości 8K OceanGate Expeditions

Studium rozkładu wraku Titanica

Na nagraniach uchwycono również dramatyczne dowody rozpadu wraku. Widać na nich, że część elementów konstrukcyjnych z czasem zapadła się lub oderwała od statku.

- Na początku filmu można zobaczyć dźwig używany do obsługi 15-tonowej kotwicy, nadal znajdującej się na pokładzie wraku statku, oraz szeklę, pierwotnie przymocowaną do głównego masztu, która teraz się zapadła - opowiada PH Nargeolet, nurek i ekspert z OceanGate Expeditions.

Badacze mają nadzieję, że materiał filmowy pomoże w określeniu tempa rozpadu Titanica - kolejne ekspedycje będą rejestrować nowe nagrania, które będzie można porównywać rok po roku. Klipy pomogą również w identyfikacji gatunków zwierząt i roślin, bytujących w okolicach sławnego wraku oraz dokumentacji elementów wraku.

Fragmenty wyposażenia Titanica w jakości 8K OceanGate Expeditions

Fragmenty wyposażenia Titanica w jakości 8K OceanGate Expeditions

Fragmenty wyposażenia Titanica w jakości 8K OceanGate Expeditions

Dziób Titanica w jakości 8K OceanGate Expeditions

Kolejna wyprawa OceanGate Expeditions wyruszy w maju 2023 roku.

Pierwsze nagranie Titanica w jakości 8K OceanGate Expeditions

