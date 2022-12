Lwiątka z Ukrainy mają nowy dom. "Przeżyły w swoim krótkim życiu więcej niż jakiekolwiek inne zwierzę"

Ten znalazły właśnie w Stanach Zjednoczonych dokąd dotarły we wtorek 29 listopada. Według Międzynarodowego Funduszu na rzecz Ochrony Zwierząt (IFAW), jednej z kilku organizacji pracujących na rzecz ratowania zwierząt przed wojną, ich przybycie do schroniska The Wildcat Sanctuary w Sandstone w stanie Minnesota jest ostatnim krokiem w "trudnej podróży" po tym, jak zwierzęta przeżyły bombardowania i ataki dronów w Ukrainie.

Lwiątka w Poznaniu

Po wyjeździe z Ukrainy cztery lwiątka spędziły wcześniej trzy tygodnie w poznańskim zoo czekając na znalezienie docelowego schronienia. Nowym opiekunem zwierząt został w końcu lekarz weterynarii reprezentujący amerykańską fundację, dr Andrew Kushnir. - Andrew jest teraz tatą tych lwiątek i to jest bardzo istotna rola, bo lwiątka znają go znakomicie i będzie on przez kolejne dni, aż do przygotowania maluchów do wylotu, zajmował się nimi, karmił. Jest weterynarzem, ta opieka będzie niezwykle ważna - w październiku mówiła w rozmowie z TVN24 Ewa Zgrabczyńska, dyrektor zoo w Poznaniu, gdy lwiątka były jeszcze w Polsce.