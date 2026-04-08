Zniszczenia po ataku drona w Bahrajnie Źródło: Reuters

W Zatoce Perskiej rośnie zagrożenie katastrofą ekologiczną spowodowaną wyciekiem ropy z okrętów wojennych. Najpoważniejsza sytuacja dotyczy irańskiego The Shahid Bagheri, który został trafiony przez amerykański pocisk 6 marca. Jak alarmują eksperci, z powodu intensywnych ostrzałów wyciek nie został powstrzymany, a ogromna plama ropy naftowej przesunęła się w kierunku lasów namorzynowych Hara - jednych z najważniejszych i najbogatszych ekologicznie mokradeł na Bliskim Wschodzie, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zagrożenie największą katastrofą od dekad

The Shahid Bagheri to mierzący 240 metrów długości lotniskowiec przystosowany do przenoszenia dronów i śmigłowców. Według Korpusu Strażników Rewolucji, zasięg okrętu sięga ponad 40 tysięcy kilometrów i może on wytrzymać rok bez tankowania. Na początku marca okręt został trafiony w trakcie amerykańskiego bombardowania. Od tego czasu The Shahid Bagheri znajduje się na płytkich wodach w pobliżu cieśniny Khuran, w wąskim i ekologicznie ważnym kanale między stałym lądem Iranu a wyspą Keszm. To tam znajduje się rezerwat przyrody Hara.

Eksperci ostrzegają, że skutkiem ostrzału był olbrzymi, niekontrolowany wyciek ropy naftowej w Zatoce Perskiej. Do 18 marca olbrzymia plama szkodliwej dla środowiska substancji przemierzyła blisko 30 km i zbliżyła się do chronionych i niezwykle cennych przyrodniczo terenów. Zdaniem Tima Richardsa, emerytowanego eksperta w dziedzinie teledetekcji satelitarnej, możemy mieć do czynienia z największą katastrofą ekologiczną od I wojny w Zatoce Perskiej w 1990 roku.

🚨 “IRAN’S NAVY IS DESTROYED.” – DONALD TRUMP



Footage now emerging shows Iran’s prized naval asset burning at sea.



The vessel is the IRIS Shahid Bagheri, a drone carrier used by Iran’s Revolutionary Guard to launch reconnaissance and attack drones far from its coastline.



U.S.… pic.twitter.com/qEOhWRvWyw — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 6, 2026 Rozwiń

Ropa przesuwa się o dziesiątki kilometrów

Według Richardsa prądy występujące w pobliżu cieśniny, gdzie znajduje się lotniskowiec, sprawiły, że ropa przemieszczała się powoli w kierunku zachodu pomimo przypływów i odpływów. - Woda z Oceanu Indyjskiego wpływa do Zatoki Perskiej od północnej części cieśniny. Potem przepływa przez cieśninę Khuran, tam gdzie znajduje się statek i gdzie znajdują się namorzyny - powiedział ekspert.

Pod koniec marca w tym regionie spadł deszcz, który spowodował wymieszanie się ropy z wodą. Z obserwacji Richardsa wynika, że do 28 marca plama niebezpiecznej substancji mogła przesunąć się o kolejne 20 km lub więcej, co pozwoliło jej zbliżyć się do Hary. Według ekologów skutki skażenia tego terenu mogą być katastrofalne. Znajdujące się tam lasy namorzynowe są ważnym miejscem dla migrujących ptaków oraz domem dla krytycznie zagrożonych gatunków żółwi. Z kolei tereny nadmorskie są niezwykle ważne dla społeczności rybackich, które utrzymują się z połowów.

"W pewnym momencie doprowadzicie do katastrofy"

W trakcie wojny w Zatoce Perskiej wojska USA zbombardowały wiele irańskich okrętów. Z kolei władze w Teheranie w odwecie uszkodziły kilka tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz. Te wszystkie wydarzenia doprowadziły do wielu mniejszych i większych wycieków ropy naftowej do środowiska. Analityk ds. środowiska, Wim Zwijnenburg prowadzący bazę danych szkodliwych incydentów środowiskowych spowodowanych wojną, poinformował, że odnotował trzy niewielkie wycieki z zatopionego kontenerowca u wybrzeży Iraku i Kuwejtu oraz kolejny w cieśninie Ormuz.

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu prezydent USA Donald Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem.

The sad state of environmental affairs due to the war on #Iran and retaliatory strikes captured in one satellite image from @CopernicusEU Sentinel-2 in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/J40HrbL6ci — Wim Zwijnenburg (@wammezz) April 3, 2026 Rozwiń