Woda zalała chorwackie miasta

Sparaliżowany Dubrownik

Po przejściu intensywnej fali deszczu ulice popularnego wśród turystów Dubrownika zamieniły się w rwące potoki. W wielu miejscach woda sięgała ludziom do kolan. Burmistrz tego miasta zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach, ponieważ woda pootwierała włazy do ulicznych studzienek.