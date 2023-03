Eksperci: do 2030 roku zacznie brakować 40 procent wody

Do 2030 roku zapotrzebowanie na wodę przekroczy dostępne zasoby aż o 40 procent, alarmują eksperci w nowym raporcie. Ponad dwa miliardy ludzi już obecnie nie mają dostępu do czystej wody, a jeśli świat nie podejmie pilnych działań, szkody te będą coraz poważniejsze.

Autorzy raportu, skupieni w ramach organizacji Global Commission on the Economics of Water, wskazali, że ponad dwa miliardy ludzi na świecie nie mają dostępu do bezpiecznych zasobów wodnych, a co 80 sekund z powodu chorób wywołanych zanieczyszczoną wodą umiera dziecko poniżej 5. roku życia. Jak podkreślili, niedostateczny dostęp do wody pogłębia też kryzys żywnościowy. Ostrzegają, że jeśli świat nie podejmie pilnych działań, szkody te będą coraz poważniejsze.