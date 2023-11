WMO: El Nino potrwa co najmniej do wiosny

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) donosi, że zjawisko El Nino będzie kształtowało warunki pogodowe co najmniej do kwietnia 2024 roku. Ta anomalia pogodowa, związana z ociepleniem wód w środkowej i wschodniej części Pacyfiku, przyczyni się do dalszego wzrostu temperatury zarówno na lądzie, jak i w oceanach.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Eksperci ze Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) szacują, że istnieje 90-procentowe prawdopodobieństwo utrzymania się El Nino w nadchodzących kilku miesiącach. Zjawisko to rozwijało się dość szybko od lipca do sierpnia i osiągnęło umiarkowaną siłę we wrześniu. Jego szczyt przypadnie, zdaniem badaczy, na okres od listopada tego roku do stycznia 2024 roku. Jednocześnie jego wpływ będzie się zmniejszał na wiosnę przyszłego roku.

- Właściwy wpływ El Nino na temperaturę ma miejsce zwykle w roku po jego wystąpieniu, wobec czego najpoważniejszych efektów powinniśmy się spodziewać w 2024 roku. Tymczasem już od czerwca obserwujemy rekordowo wysoką temperaturę lądów i powierzchni mórz. Już ten rok może być najcieplejszym w historii, a kolejny prawdopodobnie będzie jeszcze gorętszy - powiedział profesor Petteri Taalas, sekretarz generalny WMO. - Ogłoszenie El Nino przez WMO jest sygnałem dla rządów na całym świecie, aby się zmobilizować i przygotować na jego skutki dla naszego ekosystemu i gospodarki - dodał.

El Nino występuje średnio co dwa do siedmiu lat i zazwyczaj trwa od 9 do 12 miesięcy. To naturalnie występujący wzorzec klimatyczny związany z ocieplaniem się powierzchni oceanu w środkowej i wschodniej części tropikalnego Pacyfiku. Oscylacja południowa ENSO jest istotnym czynnikiem kształtującym warunki klimatyczne, zwłaszcza w kontekście globalnego ocieplenia wywołanego działalnością człowieka.

Prognozy anomalii temperatury powietrza i opadów na sezon listopad-styczeń 2023-24. Okres odniesienia to lata 1993–2009 WMO

Anomalie temepratury

Jak informują eksperci, od maja do września 2023 roku średnia miesięczna anomalia temperatury powierzchni morza w środkowo-wschodnim równikowym Pacyfiku wzrosły z około 0,5 do około 1,5 stopnia Celsjusza. Szacunki te dotyczą okresu bazowego 1991-2020 i zostały obliczone na podstawie najnowszej wersji zbioru danych o temperaturze powierzchni morza metodą optymalnej interpolacji (OISST).

Najnowsze prognozy i oceny ekspertów wskazują na duże prawdopodobieństwo dalszego ocieplenia się Oceanu Spokojnego przez co najmniej cztery kolejne sezony: listopad-styczeń, grudzień-luty, styczeń-marzec oraz luty-kwiecień.

- Należy zauważyć, że El Nino nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na globalne i regionalne wzorce klimatyczne oraz że wielkość El Nino nie odpowiada bezpośrednio skali jego skutków. Musimy jednak być przygotowani na wzrost zagrożenia ekstremalnymi zjawiskami, takimi jak fale upałów, susze, pożary, ulewne deszcze i powodzie, w niektórych regionach świata - podkreślił Taalas.

El Nino Maciej Zieliński/PAP/Reuters

Skutki El Nino

Zjawisko El Nino zwykle powoduje, że w niektórych częściach południowej Ameryki Południowej, południowych regionów Stanów Zjednoczonych, Rogu Afryki i Azji Środkowej występują bardzo intensywne opady deszczu.

Anomalia ta może również powodować poważne susze w Australii, Indonezji, częściach południowej Azji, Ameryce Środkowej i północnej części Ameryki Południowej.

El Nino - jakie są konsekwencje TVN24

Autor:anw

Źródło: WMO, IMGW