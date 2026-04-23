Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute

|
Wilk, wilki, Włochy
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Źródło: Daejeon City Corporation/Daejeon O-World/Daejeon City Office/Reuters
Pracownicy jednego z włoskich parków narodowych znaleźli kilkanaście martwych wilków. Według wstępnych ustaleń zwierzęta mogły zostać otrute. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie.

W zeszłym tygodniu Park Narodowy Abruzji, Lacjum i Molise w środkowej części Włoch poinformował o odnalezieniu 10 martwych wilków - pięciu w rejonie miejscowości Alfadena i pięciu w okolicach miejscowości Pescasseroli. Od tego momentu strażnicy parku prowadzili poszukiwania z pomocą psów tropiących. Chcieli ustalić przyczynę śmierci zwierząt oraz upewnić się, czy nie było ich więcej.

"Rozczarowanie miesza się z rozpaczą"

Podczas poszukiwań pracownicy parku znaleźli osiem kolejnych martwych wilków, a także ciała innych zwierząt - trzech lisów i jednego myszołowa.

"Rozczarowanie miesza się z rozpaczą, a ból waha się od głębokiego cierpienia po niedowierzanie" - napisali w oświadczeniu przedstawiciele parku. Wyrazili też nadzieję, w przyszłości nie dojdzie do odnalezienia kolejnych martwych zwierząt.

Jak przyznano, tak duża liczba martwych zwierząt znaleziona w krótkim czasie wzbudza podejrzenia - zwłaszcza po tym, jak w ubiegłym tygodniu w pobliżu pięciu ciał wilków w Alfadenie pracownicy znaleźli zatrutą przynętę. Od razu zaczęli podejrzewać, że zarówno one, jak i wilki w Pescasseroli zmarły w wyniku otrucia.

Wilki, razem z miejscowym gatunkiem niedźwiedzia, są symbolami środkowych Włoch. Luciano D'Angelo, prokurator przewodniczący śledztwu, w rozmowie z gazetą "Corriere della Sera" powiedział, że nie można lekceważyć śmierci zwierząt. Dodał, że choć wstępne śledztwo wskazuje, iż przyczyną było otrucie, to konieczne jest dalsze dochodzenie.

"Mamy 2026 rok i takie czyny nie mogą pozostać bezkarne"

Sprawę skomentował także włoski WWF.

"Ta rzeź uderza w samo serce naszego dziedzictwa przyrodniczego. Rozprowadzanie trucizny w celu zwalczania tak charakterystycznego gatunku jak wilk jest tchórzliwym i przestępczym czynem, wymierzonym przeciwko różnorodności biologicznej oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego. Mamy 2026 rok i takie czyny nie mogą pozostać bezkarne" - przekazała organizacja.

Jak zauważa agencja Reuters, po tym, jak w XX wieku wilki zostały niemal wytępione we Włoszech, w ostatnim czasie ich populacja rośnie - podczas badań prowadzonych w latach 2020-2021 ich liczbę oceniono na około 3300 osobników. Na niektórych obszarach wiejskich rolnicy skarżą się jednak na ataki tych drapieżników na zwierzęta hodowlane.

Źródło: The Guardian, Park Narodowy Abruzji, Lacjum i Molise, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: digitaldictator/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
WłochyWilkzwierzęta
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom