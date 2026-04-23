Świat Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute Krzysztof Posytek |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W zeszłym tygodniu Park Narodowy Abruzji, Lacjum i Molise w środkowej części Włoch poinformował o odnalezieniu 10 martwych wilków - pięciu w rejonie miejscowości Alfadena i pięciu w okolicach miejscowości Pescasseroli. Od tego momentu strażnicy parku prowadzili poszukiwania z pomocą psów tropiących. Chcieli ustalić przyczynę śmierci zwierząt oraz upewnić się, czy nie było ich więcej.

"Rozczarowanie miesza się z rozpaczą"

Podczas poszukiwań pracownicy parku znaleźli osiem kolejnych martwych wilków, a także ciała innych zwierząt - trzech lisów i jednego myszołowa.

"Rozczarowanie miesza się z rozpaczą, a ból waha się od głębokiego cierpienia po niedowierzanie" - napisali w oświadczeniu przedstawiciele parku. Wyrazili też nadzieję, w przyszłości nie dojdzie do odnalezienia kolejnych martwych zwierząt.

Jak przyznano, tak duża liczba martwych zwierząt znaleziona w krótkim czasie wzbudza podejrzenia - zwłaszcza po tym, jak w ubiegłym tygodniu w pobliżu pięciu ciał wilków w Alfadenie pracownicy znaleźli zatrutą przynętę. Od razu zaczęli podejrzewać, że zarówno one, jak i wilki w Pescasseroli zmarły w wyniku otrucia.

Wilki, razem z miejscowym gatunkiem niedźwiedzia, są symbolami środkowych Włoch. Luciano D'Angelo, prokurator przewodniczący śledztwu, w rozmowie z gazetą "Corriere della Sera" powiedział, że nie można lekceważyć śmierci zwierząt. Dodał, że choć wstępne śledztwo wskazuje, iż przyczyną było otrucie, to konieczne jest dalsze dochodzenie.

"Mamy 2026 rok i takie czyny nie mogą pozostać bezkarne"

Sprawę skomentował także włoski WWF.

"Ta rzeź uderza w samo serce naszego dziedzictwa przyrodniczego. Rozprowadzanie trucizny w celu zwalczania tak charakterystycznego gatunku jak wilk jest tchórzliwym i przestępczym czynem, wymierzonym przeciwko różnorodności biologicznej oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego. Mamy 2026 rok i takie czyny nie mogą pozostać bezkarne" - przekazała organizacja.

Jak zauważa agencja Reuters, po tym, jak w XX wieku wilki zostały niemal wytępione we Włoszech, w ostatnim czasie ich populacja rośnie - podczas badań prowadzonych w latach 2020-2021 ich liczbę oceniono na około 3300 osobników. Na niektórych obszarach wiejskich rolnicy skarżą się jednak na ataki tych drapieżników na zwierzęta hodowlane.