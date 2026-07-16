Świat Spadł grad wielkości orzechów włoskich. Załamanie pogody w Turynie Anna Bruszewska |

Załamanie pogody w prowincji Turyn Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Gwałtowna burza nawiedziła w czwartek Turyn, prowincję położoną w północno-zachodnich Włoszech. Jak podały lokalne media, oberwanie chmury trwało zaledwie 20 minut, a potem wyszło słońce. Wydano dla tego regionu ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami. Najsilniejsze opady wystąpiły w miejscowościach Bardonecchii, Pragelato i Pinerolo, gdzie spadł grad wielkości orzechów włoskich.

Załamanie pogody w Turynie Źródło: ENEX

Pożary w Piemoncie

Włoscy strażacy od kilku dni walczą z pożarami, które szaleją na terenie Piemontu. Lokalne media podały, że w czwartek sytuacja nieco się poprawiła, ale wciąż wymaga działań gaśniczych.

- Front pożaru, który wybuchł w gminie Valprato Soana w prowincji Turyn, nie rozprzestrzenia się, znajduje się już pod kontrolą - podały włoskie media. Ogień nadal szaleje w prowincji Vercelli i jest dość trudny do opanowania. Pożary występują również na dwóch zboczach położonych w pobliżu miejscowości Varallo.

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Pożary w Piemoncie Źródło: ENEX

Burze we Włoszech

Poprzedniego dnia nawałnice przetoczyły się przez inne części północnych Włoch. Burzom towarzyszyły intensywne opady deszczu i bardzo silny wiatr. Jak podała włoska telewizja TG La7, na skutek gwałtownej aury w regionie Emilia-Romania zginęła jedna osoba. Ofiarą śmiertelną był kierowca, który stracił życie na jednej z dróg w Modenie. Burmistrzyni tego miasta - Tania Meschiari - złożyła rodzinie kondolencje. Przekazała, że doszło do sporych zniszczeń - silny wiatr powalił drzewa i zerwał dachy budynków. Doszło też do zalań. W wyniku załamania pogody dwie osoby zostały ranne w Lombardii. Według doniesień prasowych był to mechanik, którego uderzyła blacha, a także kobieta, na którą spadła gałąź drzewa.

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