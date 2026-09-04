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Wysycha jezioro obok pałacu papieskiego. Rekordowo niski poziom wód

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Castel Gandolfo włochy shutterstock_2321957483
Rezydencja w Castel Gandolfo - zdj. archiwalne
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Antonina Tadeush/Shutterstock
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Upały i skąpe opady deszczu wpływają na obniżenie poziomu wód w okolicach Rzymu. Rekordowo niski jest poziom jeziora Albano obok letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo - informują włoskie media.

Castel Gandolfo, malownicze miasteczko oddalone o 30 kilometrów od Rzymu, przez stulecia było papieskim miejscem schronienia przed letnimi upałami. Jedną z atrakcji tej okolicji jest jezioro Albano. Jak informuje portal Roma Today w ciągu zaledwie miesiąca lustro wody w tym zbiorniku obniżyło się o około 17 centymetrów. Jeszcze bardziej niepokojące są dane długoterminowe. Według organizacji Grottaferrata Sostenibile w ciągu ostatnich 15 miesięcy poziom wody spadł aż o 117 centymetrów.

Widok na jezioro Albano
Widok na jezioro Albano
Źródło zdjęcia: Antonina Tadeush/Shutterstock

Eksperci zwracają uwagę, że choć okresowo nad regionem przechodzą intensywne opady, są one zbyt rzadkie, by zrekompensować skutki przedłużającej się suszy. Dodatkowym problemem pozostają wyjątkowo wysokie temperatury. W Rzymie od ponad 90 dni termometry często pokazują ponad 30 stopni Celsjusza, co znacząco przyspiesza proces parowania i pogłębia deficyt wody.

Spór o przyczyny kryzysu

Zdaniem aktywistów z ruchu Grottaferrata Sostenibile, cytowanych przez dziennik "La Repubblica", za pogarszającą się sytuację odpowiada nie tylko pogoda. Istotnym czynnikiem może być również pobór wody na potrzeby rzymskiej metropolii.

Jezioro Albano, Castel Gandolfo
Jezioro Albano, Castel Gandolfo
Źródło zdjęcia: Stefano Tammaro/Shutterstock

Według władz regionu zjawisko jest jednak przede wszystkim konsekwencją warunków atmosferycznych. "Jeziora pozbawione naturalnych dopływów są całkowicie uzależnione od opadów. Przy tak wysokich temperaturach tempo parowania znacząco wzrasta" - wyjaśnił Marco Casini, sekretarz Zarządu Dorzecza Środkowych Apeninów.

Jak dodał, poziom wody jest na bieżąco monitorowany, a lokalne władze podejmują działania mające ograniczyć wykorzystanie zasobów wodnych pochodzących z tego samego systemu, który zasila jezioro Albano.

Problemy także w innych częściach regionu

Niepokojące zmiany obserwowane są również w innych zbiornikach wodnych w położonym w centralnej części kraju regionie Lacjum. Poziom wody w jeziorze Bracciano obniżył się w ostatnim czasie o 12 centymetrów i jest obecnie o około 75 centymetrów niższy od poziomu uznawanego za optymalny. Skutki suszy widoczne są także w samym Rzymie. W sierpniu znacząco obniżył się poziom Tybru, odsłaniając m.in. fragmenty starożytnego mostu.

Pod koniec sierpnia Włochy nawiedziła piąta w tym roku fala upałów. Eksperci ostrzegają, że ekstremalne temperatury nie tylko zwiększają liczbę zgonów związanych z przegrzaniem organizmu, ale również przekładają się na rosnące zużycie energii i wyższe rachunki za prąd z powodu intensywnego korzystania z klimatyzacji.

Redagował AM

Źródło: Roma Today, La Repubblica
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Tagi:
Włochy
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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