Tragedia w Dolomitach. Władze podały ostateczny bilans katastrofy

Poszukiwania w miejscu katastrofy prowadzą ratownicy górscy, strażacy, karabinierzy i policjanci. Podczas każdej takiej operacji stoi w jej rejonie śmigłowiec gotów do natychmiastowej ewakuacji w razie zagrożenia oderwania się następnego bloku lodowca. W związku z utrzymującym się ryzykiem jest on stale monitorowany.

Katastrofa w Dolomitach

Premier Włoch Mario Draghi powiedział, że katastrofa była związana z czynnikami środowiskowymi. - Włochy płaczą za tymi ofiarami - mówił w poniedziałek na spotkaniu z ekipami ratunkowymi. - Rząd musi przemyśleć to, co się stało, i podjąć kroki, aby zapewnić, że to, co się stało, raczej się nie powtórzy, a nawet będzie można tego uniknąć - dodał.