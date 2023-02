80 wstrząsów we włoskim mieście. Ludzie śpią w samochodach, zamknięto szkoły i urzędy

W rejonie Sieny we Włoszech trwa aktywność sejsmiczna, którą obserwuje się od środowego wieczora. Najsilniejszy z około 80 wstrząsów miał magnitudę 3,5. Z budynku, w którym zauważono niewielkie pęknięcia na klatce schodowej, ewakuowano trzy rodziny. Włoskie media informują, że ludzie w panice wybiegli z domów i część z nich boi się do nich wrócić.

