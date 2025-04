Wielkanoc przyniesie tam powodzie i osuwiska

Osuwiska, podtopienia, blokady

Intensywne opady zaczynają dawać się we znaki mieszkańcom Włoch, głównie Piemontu. Straż pożarna podała w czwartek rano, że w ciągu ostatnich 32 godzin w prowincji przeprowadzono ponad 300 interwencji z powodu ulewnego deszczu, który spowodował podtopienia, osunięcia ziemi i uszkodzenia drzew. Najwięcej razy do akcji wyjeżdżano w okolicach Turynu, Bielli i Verbanii.

Wielkanoc pod znakiem podtopień

- Podtopieniami i powodziami zagrożone są Piemont i Lombardia, a nawet Szwajcaria. Tylko w czwartek w dorzeczach rzek alpejskich w 12 godzin spaść ma do 100 litrów wody na metr kwadratowy - tłumaczyła. Jak dodała, opady związane z niżem genueńskim utrzymają się do soboty, ale w święta Wielkiej Nocy władzę nad pogodą nad północnymi Włochami obejmie kolejny niż.

- Co najmniej tygodniowy okres opadów deszczu nad Alpami i północnymi Włochami przynieść może w sumie opady rzędu 250-300 l/mkw. do poniedziałku 21 kwietnia. Miejscami rozwiną się chmury burzowe, niosące groźbę powodzi błyskawicznych - powiedziała.

Co ciekawe, pogłębiający się obecnie niż przemieścić się ma nad środkową Europę, w tym nad Polskę. Po gorącym czwartku przyniesie załamanie pogody w Wielki Piątek. Co prawda, w naszym regionie nie spowoduje on tak obfitych opadów jak na południu Europy, ale miejscami w Polsce, szczególnie na południu i w centrum kraju, mogą wystąpić krótkotrwałe, gwałtowne burze z opadami do 30 l/mkw. oraz gradem.