Zielona woda w weneckim kanale

Woda w Canal Grande w pobliżu mostu Rialto w Wenecji zmieniła w niedzielę kolor na zielony. Władze próbują ustalić, w jaki sposób i jaka substancja dostała się do kanału. Według wstępnych ustaleń nie ma zagrożenia dla zdrowia.

Podobne incydenty w Rzymie

Jak zwróciła uwagę agencja, ta sytuacja przypomina niedawny incydent z Rzymu. Tydzień temu aktywiści klimatyczni z grupy Ostatnie Pokolenie wlali do fontanny di Trevi czarny płyn z węgla drzewnego. Na początku maja inni aktywiści wlali czarny płyn do fontanny Czterech Rzek na Piazza Navona, a wcześniej do fontanny na placu Hiszpańskim w stolicy Włoch.