W Alpach zeszła lawina. Trzy osoby nie żyją, dwie są poszukiwane

Szczyt Ortler we Włoszech
Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
Źródło: TVN24
Tragiczny wypadek we włoskich Alpach. W rejonie szczytu Ortler w Górnej Adydze lawina porwała dwie grupy niemieckich narciarzy wysokogórskich. Zginęły trzy osoby, a dwie są poszukiwane.

Troje niemieckich narciarzy wysokogórskich zginęło w sobotę w lawinie, która zeszła w rejonie szczytu Ortler w Górnej Adydze, na północy Włoch - poinformowała włoska agencja informacyjna ANSA.

Tragiczny wypadek we włoskich Alpach

Na zboczach góry przebywały dwie grupy skialpinistów z Niemiec. W pierwszej, liczącej trzy osoby, wszyscy zginęli po tym, jak wczesnym popołudniem zostali porwani przez lawinę. Druga grupa, składająca się z czterech osób, również znalazła się w niebezpieczeństwie - dwie osoby przeżyły, natomiast dwie kolejne są nadal poszukiwane.

Według lokalnych mediów ofiary śmiertelne to młode osoby: kobieta i dwóch mężczyzn.

Akcję ratunkową prowadzi pogotowie alpejskie przy wsparciu śmigłowca, straży pożarnej i dronów.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

