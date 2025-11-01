W Alpach zeszła lawina. Trzy osoby nie żyją, dwie są poszukiwane

Troje niemieckich narciarzy wysokogórskich zginęło w sobotę w lawinie, która zeszła w rejonie szczytu Ortler w Górnej Adydze, na północy Włoch - poinformowała włoska agencja informacyjna ANSA.
Tragiczny wypadek we włoskich Alpach
Na zboczach góry przebywały dwie grupy skialpinistów z Niemiec. W pierwszej, liczącej trzy osoby, wszyscy zginęli po tym, jak wczesnym popołudniem zostali porwani przez lawinę. Druga grupa, składająca się z czterech osób, również znalazła się w niebezpieczeństwie - dwie osoby przeżyły, natomiast dwie kolejne są nadal poszukiwane.
Według lokalnych mediów ofiary śmiertelne to młode osoby: kobieta i dwóch mężczyzn.
Akcję ratunkową prowadzi pogotowie alpejskie przy wsparciu śmigłowca, straży pożarnej i dronów.
Autorka/Autor: jzb
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock