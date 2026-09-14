Utrudnienia na lotnisku w Katanii. Etna się przebudziła
W poniedziałek rano lotnisko w Katanii na Sycylii poinformowało o utrudnieniach w związku ze wzmożoną aktywnością Etny. Operator lotniska, firma SAC, napisała w poście w mediach społecznościowych, że wszystkie przyloty zostały zawieszone do godziny 16 lokalnego czasu. Zaleciła pasażerom sprawdzenie statusu ich lotu.
Kolejne utrudnienia na lotnisku w Katanii w tym roku
To nie pierwszy raz w tym roku, gdy na sycylijskich lotniskach dochodzi do utrudnień w związku ze wzmożoną aktywnością Etny. W sierpniu wybuch wulkanu na osiem dni sparaliżował ruch lotniczy w Katanii. Według włoskich mediów był to największy paraliż od 20 lat, a trudności dotknęły około 100 tysięcy pasażerów.
Źródło: Reuters, SAC