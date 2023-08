Środa była najgorętszym dniem w Mediolanie od 260 lat

Najgorętsze dni lata we Włoszech

W środę temperatura maksymalna w Mediolanie sięgnęła 37,8 st. C. Nie jest to jednak rekord ciepła dla tego miasta. Padł on bowiem 11 sierpnia 2003 r. Termometry pokazały wówczas 38,3 st. C. Środa 23 sierpnia i czwartek 24 sierpnia były najgorętszymi dniami tego lata również w pozostałej części Lombardii. Temperatury maksymalne sięgały 39 st. C w Cremonie i Pawii, 38 st. C w Mantui, Como i Brescii, 37 st. C w Bergamo i Sondrio. W Alpach od 19 sierpnia temperatury na wysokości 2200 metrów przekraczają codziennie 20 st. C, a na wysokości 3000 metrów notuje się maksymalne wartości do 16 st. C.