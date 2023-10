Przed Włochami wiele dni z tropikalnym żarem i... smogiem

10 stopni ponad średnią

Letnia pogoda we Włoszech utrzyma się jeszcze co najmniej przez 10 dni - zapowiadają meteorolodzy w wyjątkowo gorący jak na początek października weekend. Temperatury przekraczające 30 stopni to efekt wyżu afrykańskiego Apollo, który zaciąga nad kraj masy gorącego powietrza.