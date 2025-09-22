Załamanie pogody na północy Włoch. Podtopienia w Mediolanie i Como, kemping odcięty od świata

Zalane centrum Como Źródło: ENEX

W nocy z niedzieli na poniedziałek przez północne Włochy przeszła potężna burza, która przyniosła ulewne opady. W dorzeczu rzeki Seveso, przepływającej przez prowincje Como, Monza i Brianza oraz Mediolan w Lombardii, odnotowano opady przekraczające 200 litrów na metr kwadratowy - poinformował Marco Granelli, radny ds. obrony cywilnej Mediolanu.

Zalane ulice w Mediolanie i Como

Nocne ulewy sprawiły, że w poniedziałek rano Seveso wystąpiła z brzegów - i to pomimo uruchomienia zbiorników przeciwpowodziowych. Woda zalała wiele ulic w mediolańskiej dzielnicy Niguarda. Wysoki poziom wody osiągnęła także rzeka Lambro, do której w Mediolanie wpada Seveso.

Silne opady, sięgające 30 litrów na metr kwadratowy, nawiedziły także Como. Woda zalała wiele ulic i placów w historycznym centrum. Pogoda wywołała znacznie utrudnienia w transporcie, doprowadzając m.in. do zamknięcia tunelu pod dworcem San Giovanni z powodu zwałów błota i gruzu.

Skutki powodzi w Lombardii Źródło: ENEX

Osuwiska w północnych Włoszech

Załamanie pogody w Lombardii sprawiło, że strażacy otrzymali ponad 70 zgłoszeń w prowincjach Como, Monza i Varese. Dotyczyły one przede wszystkim podtopień i osuwisk.

W Turate w prowincji Como strażacy uratowali motocyklistę z zalanego tunelu. Ponadto około godziny 7 osuwisko uszkodziło samochód i zablokowało drogę między Como i Blevio. Ziemia osunęła się także w Brusimpiano w prowincji Varese.

Kemping odcięty od świata

Niebezpieczna pogoda panowała także w Piemoncie. W miejscowości Spigno Monferrato w prowincji Alessandria nagłe podniesienie się poziomu wody w rzece odcięło od świata kemping. Jedna osoba uważana jest za zaginioną. Woda podtopiła także szereg domów.

To nie koniec zagrożenia związanego z aurą. Meteorologowie prognozują, że w poniedziałek z brzegów wystąpi rzeka Bormida w Alessandrii. Po południu w Dolinie Aosty przy granicy z Francją i Szwajcarią spodziewane są z kolei burze i przelotne opady deszczu. Już ostatniej nocy droga w miejscowości Challand-Saint-Victor musiała zostać zamknięta z powodu spadających głazów.