Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Załamanie pogody na północy Włoch. Podtopienia w Mediolanie i Como, kemping odcięty od świata

|
Zalane ulice w Como
Zalane centrum Como
Źródło: ENEX
Północne Włochy doświadczyły załamania pogody. W wielu miastach, w tym w Mediolanie i Como, doszło do podtopień. W prowincji Alessandria wysoki poziom wody odciął od świata kemping.

W nocy z niedzieli na poniedziałek przez północne Włochy przeszła potężna burza, która przyniosła ulewne opady. W dorzeczu rzeki Seveso, przepływającej przez prowincje Como, Monza i Brianza oraz Mediolan w Lombardii, odnotowano opady przekraczające 200 litrów na metr kwadratowy - poinformował Marco Granelli, radny ds. obrony cywilnej Mediolanu.

Zalane ulice w Mediolanie i Como

Nocne ulewy sprawiły, że w poniedziałek rano Seveso wystąpiła z brzegów - i to pomimo uruchomienia zbiorników przeciwpowodziowych. Woda zalała wiele ulic w mediolańskiej dzielnicy Niguarda. Wysoki poziom wody osiągnęła także rzeka Lambro, do której w Mediolanie wpada Seveso.

Silne opady, sięgające 30 litrów na metr kwadratowy, nawiedziły także Como. Woda zalała wiele ulic i placów w historycznym centrum. Pogoda wywołała znacznie utrudnienia w transporcie, doprowadzając m.in. do zamknięcia tunelu pod dworcem San Giovanni z powodu zwałów błota i gruzu.

Skutki powodzi w Lombardii
Skutki powodzi w Lombardii
Źródło: ENEX

Osuwiska w północnych Włoszech

Załamanie pogody w Lombardii sprawiło, że strażacy otrzymali ponad 70 zgłoszeń w prowincjach Como, Monza i Varese. Dotyczyły one przede wszystkim podtopień i osuwisk.

W Turate w prowincji Como strażacy uratowali motocyklistę z zalanego tunelu. Ponadto około godziny 7 osuwisko uszkodziło samochód i zablokowało drogę między Como i Blevio. Ziemia osunęła się także w Brusimpiano w prowincji Varese.

Kemping odcięty od świata

Niebezpieczna pogoda panowała także w Piemoncie. W miejscowości Spigno Monferrato w prowincji Alessandria nagłe podniesienie się poziomu wody w rzece odcięło od świata kemping. Jedna osoba uważana jest za zaginioną. Woda podtopiła także szereg domów.

To nie koniec zagrożenia związanego z aurą. Meteorologowie prognozują, że w poniedziałek z brzegów wystąpi rzeka Bormida w Alessandrii. Po południu w Dolinie Aosty przy granicy z Francją i Szwajcarią spodziewane są z kolei burze i przelotne opady deszczu. Już ostatniej nocy droga w miejscowości Challand-Saint-Victor musiała zostać zamknięta z powodu spadających głazów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wstrzymane loty, zamknięte szkoły. Zagraża im supertajfun

Wstrzymane loty, zamknięte szkoły. Zagraża im supertajfun

Chciał ocalić auto przed pędzącymi masami błota. Nagranie

Chciał ocalić auto przed pędzącymi masami błota. Nagranie

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: ENEX, virgilio.it, meteoweb.eu

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
WłochyMediolanulewyburzePowódź
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Do wypadku doszło w ośrodku Growler Pines Tiger Preserve
Tygrys zabił swojego tresera. Apel obrońców zwierząt
Świat
Wilk szary
Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat
Agnieszka Stradecka
Odchylenie średniej temperatury od normy na wys. 2 metrów nad ziemią
Wielka wymiana mas powietrza. Mamy zamieszanie w pogodzie
Polska
Supertajfun Ragasa
Wstrzymane loty, zamknięte szkoły. Zagraża im supertajfun
Świat
Chłodno, pochmurno, deszczowo i wietrznie
Duża różnica temperatury. Pogoda na dziś
Prognoza
Zanieczyszczenia światłem
"Nie ma już miejsca, gdzie nie byłoby zanieczyszczenia światłem"
Nauka
Burza, noc
Gdzie jest burza? Błyska się w dwóch regionach
Polska
Pochmurne nocne niebo
Chmury spowiją niebo nad częścią kraju
Prognoza
Upały w Polsce. Szczecin. Kurtyny wodne
Jakie było lato w Polsce?
Prognoza
shutterstock_2443875691
"Północny Pacyfik ma gorączkę"
Nauka
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Prognoza
Upał we Wrocławiu
IMGW ostrzega. Tu będzie gorąco, a tu zagrzmi
Prognoza
SWFO-L1 będzie dostarczać w czasie rzeczywistym obserwacje Słońca oraz wiatru słonecznego
"Musimy natychmiast wymienić te satelity"
Nauka
Pełnia Księżyca w Ornontowicach (Śląskie)
Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca
Ciekawostki
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę. "Próbowała wskoczyć mi na twarz"
Świat
shutterstock_1324066523
Tajemnice widowiskowej wędrówki młodych pająków
Ciekawostki
Lato, gorąco, upał, słońce
Gorąco, ale w części kraju aura zacznie się psuć
Prognoza
Jelenia Góra, lato
Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze
Polska
Antarktyda
Odkryli dziesiątki jezior pod Antarktydą
Nauka
Pogodna noc, lato, biwakowanie
Nocą lokalnie powieje silny wiatr
Prognoza
Niedźwiedzie wtargnęły do auta na Alasce
Klakson trąbił. Policja odkryła w aucie zaskakujących gości
Świat
Kierowca próbuje uratować auto przed lawiną błotną w Oak Glen w Kalifornii
Chciał ocalić auto przed pędzącymi masami błota. Nagranie
Świat
Gdańsk. Dziki na plaży
Dziki wbiegły na plażę. Jeden z nich ukradł plecak. Nagranie
TVN24
Wczesna jesień, chłodno
Korzystajcie z gorąca, bo idzie potężna zmiana
Prognoza
Kuc Pottok
Konie mogą być tajną bronią przed pożarami
Nauka
Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie
Polska
Tajfun Nando
Nabiera sił, sunie w stronę lądu. Ma stać się supertajfunem
Świat
Prognozowana anomalia termiczna na wysokości ok. 1500 m nad Polską w sobotę 20.09.2025
Wysoka anomalia temperatury nad Polską
Prognoza
Zakrycie Wenus przez Księżyc, 19.09.2025
Malownicze zjawisko nad Polską. "Aż dziwne, że się udało"
Nauka
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury, nagranie podbiło sieć
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica