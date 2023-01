Ulewy i wichury we Włoszech. Kilkaset interwencji strażaków, zalany Plac Świętego Marka

Wichura nawiedziła we wtorek włoską gminę Valmontone położoną w regionie Lacjum. Uszkodzone zostały tam dachy wielu budynków, ewakuowano dziewięć gospodarstw.

Wichury we Włoszech

Wichury we Włoszech ENEX

Zalana Wenecja

Ulewy spowodowały, że Plac Świętego Marka w Wenecji został zalany. Przypływ we wtorek o godzinie 20.30 (w Polsce była to 21.30) osiągnął 100 centymetrów. To zbyt mała wysokość, aby uruchomione zostały zapory przeciwpowodziowe Mose, które mają chronić miasto przed zjawiskiem nazywanym acqua alta. Powstały dwa lata temu system 78 metalowych zapór jest uruchamiany podczas wyjątkowo wysokich przypływów, aby chronić przed zalaniami liczące wiele zabytków miasto. Jego budowa trwała od 2003 roku.