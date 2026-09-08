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Otworzyli walizkę, w środku była głowa krokodyla

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Turysta próbował przemycić wysuszoną głowę krokodyla
Turysta próbował przemycić wysuszoną głowę krokodyla
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Włoskie służby znalazły zasuszoną głowę krokodyla w trakcie kontroli bagażu na lotnisku w Turynie. Okaz próbował przemycić włoski turysta, który podróżował z Miami. Grozi mu nawet kara pozbawienia wolności.

Do nietypowego zdarzenia doszło w trakcie rutynowej kontroli bagażu na lotnisku w Turynie. W okresie wakacyjnym służby szczególnie zwracają uwagę na próby nielegalnego przemytu zagrożonych wyginięciem lub chronionych gatunków zwierząt. Podczas przeszukiwania walizki włoskiego turysty podróżującego z Miami funkcjonariusze znaleźli zasuszoną głowę krokodyla, która była zawinięta w zwykły papier.

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Może za to słono zapłacić

Włoskie media podają, że kontrola miała miejsce na początku września. Znaleziona w walizce głowa gada należała do gatunku wpisanego na listę gatunków zagrożonych na mocy konwencji waszyngtońskiej (CITES). Ogranicza ona handel transgraniczny tego typu gatunkami. Służby natychmiast zatrzymały turystę pod zarzutem wwiezienia gatunku chronionego bez wymaganego certyfikatu lub licencji.

Według włoskiego prawa to przestępstwo jest karane grzywną od 20 do nawet 200 tysięcy euro lub pozbawieniem wolności od sześciu miesięcy do roku. Funkcjonariusze opublikowali w sieci film, na którym widać moment znalezienia nietypowej pamiątki z wakacji.

Turysta próbował przemycić wysuszoną głowę krokodyla
Turysta próbował przemycić wysuszoną głowę krokodyla
Źródło zdjęcia: ENEX
Źródło: ENEX, Torino Today
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Tagi:
WłochyPrzemyt
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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