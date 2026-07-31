Świat Trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu. Są ranni i zniszczenia Oprac. Milena Zawiślińska |

Trzęsienie ziemi spowodowało szkody w rejonie Neapolu Źródło zdj. gł.: Felice De Martino/PAP

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Epicentrum wstrząsu znajdowało się w rejonie Pól Flegrejskich, czyli tzw. kaldery - zagłębienia w szczytowej części superwulkanu o średnicy 13 km. Pod kalderą jest gigantyczne jezioro płynnej magmy. W centrum kaldery znajduje się miasto Pozzuoli, zamieszkane przez ponad 80 tys. osób. To głównie tam zanotowano szkody: fragmenty murów i ścian, które spadły na ulice i na samochody.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: Felice De Martino/PAP

Trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu

Zaraz po wstrząsie sejsmicznym ludzie w Neapolu i na jego obrzeżach wybiegli w panice na ulice i place.

Wstrząs był też mocno odczuwalny na pobliskich wyspach Procida i Ischia. Był to najsilniejszy wstrząs zanotowany tam w ostatnim czasie.

Ludzie wyszli na ulice po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: Felice De Martino/PAP

W związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli sieci trakcyjnej zawieszone zostało kursowanie pociągów w rejonie Neapolu.