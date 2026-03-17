Poślizgnęła się na skałach w Cinque Terre. Zginęła turystka z Polski

Zawalił się pomost łączący klify. Akcja ratunkowa na plaży

Do wypadku doszło w poniedziałek krótko przed godziną 16 we włoskiej miejscowości Riomaggiore, która położona jest w regionie Liguria w prowincji La Spezia. 25‑letnia turystka z Polski poślizgnęła się na skałach i uderzyła w nie głową - podała włoska agencja prasowa Ansa. Dodała, że kobieta zginęła na miejscu.

Cinque Terre to fragment riwiery liguryjskiej, na którym znajduje się pięć miejscowości: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore.

Włochy. Zginęła turystka z Polski

Ansa poinformowała, że na miejscu wypadku interweniowali ratownicy, straż pożarna, lokalna służba ratownicza oraz pogotowie. Dodała, że karabinierzy mają przeprowadzić w tej sprawie dochodzenie.

Alarm został podniesiony przez kilku młodych mieszkańców miasteczka, którzy natychmiast ruszyli, by spróbować udzielić pomocy kobiecie. Akcja wydobycia ciała była trudna - zostało ono przetransportowane do miasta La Spezia pontonem straży pożarnej.

Do podobnej tragedii w tym regionie doszło w lipcu ubiegłego roku na Via dell'Amore w Manaroli - przekazał włoski portal "La Nazione". 26-letni Australijczyk zginął po upadku ze ścieżki z widokiem na morze.

Opracował Adam Styczek