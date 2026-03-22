Tragiczny sezon we Włoszech. 35 osób straciło życie w lawinach

Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby
Źródło: Reuters
To był tragiczny sezon zimowy we Włoszech, bo w wyniku zejścia lawin zginęło 35 osób. To ponad trzy razy więcej niż w ubiegłym roku - podał dziennik "La Repubblica". Zaznaczył, że pod względem liczby ofiar takich wypadków w górach Włochy są na pierwszym miejscu w Europie.

Do ostatniego, śmiertelnego wypadku doszło w sobotę w Górnej Adydze na północy Włoch. W rejonie Val Ridanna w gminie Racines zeszła lawina. W wyniku tego zdarzenia zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Na stoku, którym zeszła ogromna masa śniegu, znajdowało się 25 narciarzy wysokogórskich należących do różnych grup.

Jak podał włoski dziennik "La Repubblica", w akcji ratunkowej uczestniczyło około stu osób, psy ratownicze i sześć śmigłowców. Na kilka godzin przed tą tragedią w Dolomitach, w rejonie szczytu Cavallazza, zeszła inna, potężna lawina. W tym zdarzeniu jednak nikt nie ucierpiał.

Włochy. Tragiczny sezon zimowy

Dziennik "La Repubblica" podkreślił, że do lawin dochodzi najczęściej wtedy, gdy pokrywa śnieżna jest osłabiona z powodu niewielkich opadów w poprzednich miesiącach. Kiedy potem spada duża ilość świeżego śniegu, to zagrożenie staje się duże, a każdy fałszywy krok może okazać się śmiertelny. W 95 procentach przypadków to właśnie działania człowieka wywołują lawiny - zauważono w artykule. Od listopada zeszłego roku zanotowano łącznie we włoskich górach 63 takie wypadki. 35 osób zginęło, a 25 odniosło obrażenia. W ubiegłym roku w tym samym okresie było 11 ofiar, czyli ponad trzy razy mniej.

Źródło: PAP

Dlaczego dochodzi do tylu wypadków?

"Jazda na nartach poza wyznaczoną trasą, narciarstwo wysokogórskie, wędrówki na tak zwanych rakietach śnieżnych, czyli specjalnych nakładkach na buty - to wszystkie udokumentowane przypadki, w których przejście ludzi wywołało oderwanie się pokrywy śnieżnej" - napisano w artykule. Jego autorzy zwrócili też uwagę na częsty brak przygotowania osób przebywających w górach w okresie, gdy wzrost temperatury, świeży śnieg i silny wiatr stają się skrajnie niebezpieczne. Pomimo licznych systemów ostrzegania, głównie poprzez biuletyny regionalne, komunikaty karabinierów czy dowództwa wojsk alpejskich, wciąż są duże problemy z ich odczytywaniem i rozpoznawaniem potencjalnych zagrożeń - zauważyła gazeta.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: PAP, La Repubblica

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Czytaj także:
Możliwe są przymrozki
Tu noce i poranki mogą być mroźne
Prognoza
Silny wiatr, wichura
Miejscami we znaki da się silniejszy wiatr
Prognoza
Modraszka, sikora modra
Budują gniazda z niedopałków. Dzięki temu ich pisklęta są zdrowsze
Ciekawostki
Przed nami mglista noc
Tutaj nocą może być bardzo mgliście
Prognoza
Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby
Lawina zeszła stokiem. Dwie osoby nie żyją
Świat
Odwilż, roztopy
Za nami zima, jakiej nie było od lat. Co z zasobami wodnymi? Klimatolog tłumaczy
Polska
Kansas. Wypalanie traw doprowadziło do niekontrolowanego pożaru
Wypalali trawę, doprowadzili do pożaru tuż przy rezerwacie
Świat
deszcz, deszczowo, wiosna
Na razie jest spokój. Już niedługo sytuacja pogodowa może stać się dynamiczna
Prognoza
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
Polska
Rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferne
Zmiany klimatu zamknęły wyciąg narciarski w Alpach Bawarskich
Świat
Ogrzewanie winorośli podczas przymrozków w winnicy Turnau w Baniewicach, 23.04.2024
Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
Zmiana czasu
Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawimy zegarki
Ciekawostki
Hawaje
120-letnia tama może się zawalić. Zarządzono ewakuację
Świat
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna. Niezwykłe zjawisko na waszych zdjęciach
Polska
Pochmurny, chłodny dzień
Kalendarzowa wiosna przywita nas chłodem
Prognoza
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Prognoza
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Prognoza
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Ciekawostki
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Prognoza
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Prognoza
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
Prognoza
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
Polska
Górski krajobraz w Parku Narodowym Torres del Paine (Chile)
Turysta z Polski musi zapłacić 60 tysięcy złotych kary
Świat
Przymrozki noc
Noc pod znakiem chmur i opadów, miejscami na minusie
Prognoza
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
Świat
