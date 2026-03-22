Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do ostatniego, śmiertelnego wypadku doszło w sobotę w Górnej Adydze na północy Włoch. W rejonie Val Ridanna w gminie Racines zeszła lawina. W wyniku tego zdarzenia zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Na stoku, którym zeszła ogromna masa śniegu, znajdowało się 25 narciarzy wysokogórskich należących do różnych grup.

Jak podał włoski dziennik "La Repubblica", w akcji ratunkowej uczestniczyło około stu osób, psy ratownicze i sześć śmigłowców. Na kilka godzin przed tą tragedią w Dolomitach, w rejonie szczytu Cavallazza, zeszła inna, potężna lawina. W tym zdarzeniu jednak nikt nie ucierpiał.

Włochy. Tragiczny sezon zimowy

Dziennik "La Repubblica" podkreślił, że do lawin dochodzi najczęściej wtedy, gdy pokrywa śnieżna jest osłabiona z powodu niewielkich opadów w poprzednich miesiącach. Kiedy potem spada duża ilość świeżego śniegu, to zagrożenie staje się duże, a każdy fałszywy krok może okazać się śmiertelny. W 95 procentach przypadków to właśnie działania człowieka wywołują lawiny - zauważono w artykule. Od listopada zeszłego roku zanotowano łącznie we włoskich górach 63 takie wypadki. 35 osób zginęło, a 25 odniosło obrażenia. W ubiegłym roku w tym samym okresie było 11 ofiar, czyli ponad trzy razy mniej.

Lawiny - śmiertelne zagrożenie Źródło: PAP

Dlaczego dochodzi do tylu wypadków?

"Jazda na nartach poza wyznaczoną trasą, narciarstwo wysokogórskie, wędrówki na tak zwanych rakietach śnieżnych, czyli specjalnych nakładkach na buty - to wszystkie udokumentowane przypadki, w których przejście ludzi wywołało oderwanie się pokrywy śnieżnej" - napisano w artykule. Jego autorzy zwrócili też uwagę na częsty brak przygotowania osób przebywających w górach w okresie, gdy wzrost temperatury, świeży śnieg i silny wiatr stają się skrajnie niebezpieczne. Pomimo licznych systemów ostrzegania, głównie poprzez biuletyny regionalne, komunikaty karabinierów czy dowództwa wojsk alpejskich, wciąż są duże problemy z ich odczytywaniem i rozpoznawaniem potencjalnych zagrożeń - zauważyła gazeta.

Opracowała Anna Bruszewska