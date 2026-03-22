Do ostatniego, śmiertelnego wypadku doszło w sobotę w Górnej Adydze na północy Włoch. W rejonie Val Ridanna w gminie Racines zeszła lawina. W wyniku tego zdarzenia zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Na stoku, którym zeszła ogromna masa śniegu, znajdowało się 25 narciarzy wysokogórskich należących do różnych grup.
Jak podał włoski dziennik "La Repubblica", w akcji ratunkowej uczestniczyło około stu osób, psy ratownicze i sześć śmigłowców. Na kilka godzin przed tą tragedią w Dolomitach, w rejonie szczytu Cavallazza, zeszła inna, potężna lawina. W tym zdarzeniu jednak nikt nie ucierpiał.
Włochy. Tragiczny sezon zimowy
Dziennik "La Repubblica" podkreślił, że do lawin dochodzi najczęściej wtedy, gdy pokrywa śnieżna jest osłabiona z powodu niewielkich opadów w poprzednich miesiącach. Kiedy potem spada duża ilość świeżego śniegu, to zagrożenie staje się duże, a każdy fałszywy krok może okazać się śmiertelny. W 95 procentach przypadków to właśnie działania człowieka wywołują lawiny - zauważono w artykule. Od listopada zeszłego roku zanotowano łącznie we włoskich górach 63 takie wypadki. 35 osób zginęło, a 25 odniosło obrażenia. W ubiegłym roku w tym samym okresie było 11 ofiar, czyli ponad trzy razy mniej.
Dlaczego dochodzi do tylu wypadków?
"Jazda na nartach poza wyznaczoną trasą, narciarstwo wysokogórskie, wędrówki na tak zwanych rakietach śnieżnych, czyli specjalnych nakładkach na buty - to wszystkie udokumentowane przypadki, w których przejście ludzi wywołało oderwanie się pokrywy śnieżnej" - napisano w artykule. Jego autorzy zwrócili też uwagę na częsty brak przygotowania osób przebywających w górach w okresie, gdy wzrost temperatury, świeży śnieg i silny wiatr stają się skrajnie niebezpieczne. Pomimo licznych systemów ostrzegania, głównie poprzez biuletyny regionalne, komunikaty karabinierów czy dowództwa wojsk alpejskich, wciąż są duże problemy z ich odczytywaniem i rozpoznawaniem potencjalnych zagrożeń - zauważyła gazeta.
Opracowała Anna Bruszewska
Źródło: PAP, La Repubblica
Źródło zdjęcia głównego: Reuters