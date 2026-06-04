Świat Trąba powietrza w Rzymie. Zniszczenia na nagraniu Krzysztof Posytek |

Skutki trąby powietrznej w Rzymie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Środa zaskoczyła mieszkańców Rzymu nagłą zmianą aury. Jeszcze we wtorek panował upał, a następnego dnia z samego rana doszło do załamania pogody.

Najgroźniej było w północno-wschodnich rejonach Wiecznego Miasta, przez które w godzinach porannych przetoczyła się trąba powietrzna. Jak poinformował burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri, cytowany przez Rai News, na stacjach meteorologicznych w pobliżu epicentrum żywiołu zarejestrowano wiatr o prędkości około 90 kilometrów na godzinę. Oznacza to, że porywy przekraczały 100 km/h.

Skutki trąby powietrznej w Rzymie Źródło zdjęcia: Reuters

Trąba powietrzna w Rzymie

Tak silne podmuchy wywołały szereg zniszczeń. Powaliły około 60 drzew, z czego niektóre spadły na ulice, paraliżując ruch. Stało się tak między innymi na wschodniej obwodnicy miasta. W dzielnicy Conca d'Oro wiatr poderwał stragan i cisnął nim w zaparkowany nieopodal samochód. Porywy uszkodziły także dach stacji benzynowej w dzielnicy Prati Fiscali oraz wiele sygnalizatorów świetlnych.

Skutki trąby powietrznej w Rzymie Źródło zdjęcia: Reuters

Jak przekazał Gualtieri, na szczęście nikt nie został poważnie ranny, kilka osób odniosło niewielkie obrażenia, które nie wymagały hospitalizacji. Dodał, że służby pracują nad przywróceniem porządku.

Grad zniszczył plony we Włoszech

W ostatnich dniach z niebezpieczną pogodą mierzyli się również mieszkańcy Wenecji Euganejskiej w północno-wschodnich Włoszech. Najgroźniej było we wtorek, gdy przez region przetoczyły się silne burze.

Interwencje strażaków po burzy w Rovigo w północno-wschodnich Włoszech Źródło: ENEX

Od początku czerwca miejscowi strażacy otrzymali ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej, ponad 100, było ich w Rovigo, gdzie we wtorek spadło miejscami około 100 litrów na metr kwadratowy. Ponadto miejscami padał grad wielkości piłeczek do pingpongowych, który doprowadził do znacznych strat na polach uprawnych.

Służby musiały wielokrotnie interweniować także w dużych miastach - Wenecji, Vicenzy czy Weronie - oraz ich okolicach. Po przejściu burzy strażacy wypompowywali tam wodę z zalanych piwnic i dróg oraz usuwali powalone drzewa. W miejscowości Brendola ulewa doprowadziła do osuwiska, które zeszło na drogę. Została ona wyłączona z ruchu.

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Jak podaje dziennik Corriere del Veneto, w czwartek w Wenecji Euganejskiej pogoda nie powinna przynieść zagrożenia. Mieszkańcy nie nacieszą się jednak spokojem zbyt długo, bo już w piątek mają nadejść kolejne burze z ulewami.