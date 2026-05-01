Świat Tysiące ewakuowanych, ogień blisko domów. "To był koszmar" Damian Dziugieł |

Pożar w rejonie szczytu Faeta Źródło: Reuters

Pożar lasów w rejonie góry Faeta w prowincji Lukka w Toskanii wybuchł we wtorek. Od tamtego czasu sytuacja pogorszyła się na tyle, że od czwartku ewakuowano około 3,5 tysiąca osób w miejscowościach San Giuliano Terme i Asciano. Żywioł podsycany przez silny wiatr zagraża całym wsiom.

Najbardziej zagrożona jest miejscowość Asciano, gdzie z powodu pożaru rozszerzającego się szybko wraz z porywistym wiatrem konieczna była ewakuacja wszystkich mieszkańców okolicy.

Ewakuacje ludności

Jak podał w piątek lokalny dziennik "La Nazione", sytuacja jest coraz trudniejsza. Ogień pochłonął do tej pory około 800 hektarów lasu, a bilans ten rośnie z godziny na godzinę - dodała gazeta. Ewakuacje trwały w nocy.

- Obudziło nas trąbienie klaksonów samochodów. To sąsiedzi, którzy w pośpiechu opuszczali swoje domy - relacjonowała Simona Rossi, która obecnie przebywa w hali sportowej we wsi Ghezzano. - Noc spędziliśmy w samochodzie. Widzieliśmy unoszące się płomienie, w powietrzu unosił się ostry, nie do zniesienia zapach. Słyszeliśmy płonące drzewa oraz uciekających ludzi. To był koszmar - dodała.

Płonące zbocza góry Faeta Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Trudna akcja gaśnicza

Trzy samoloty gaśnicze, które czerpią wodę z jezior, rzek lub mórz, a następnie zrzucają ją na ogniska pożaru, zostały wysłane w celu wsparcia służb naziemnych - poinformowała włoska straż pożarna na platformie X. Z żywiołem walczą coraz liczniejsze zastępy straży pożarnej ze śmigłowcami gaśniczymi, a także ochotnicy.

- Pożar został prawdopodobnie wywołany w wyniku palenia gałęzi z przycinki drzew oliwnych, które wymknęło się spod kontroli - powiedział w telewizji RAI burmistrz gminy San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli.

Jak przekazały lokalne władze, poprawia się powoli sytuacja na zboczu góry Faeta od strony miasta Lukka.