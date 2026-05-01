Świat

Tysiące ewakuowanych, ogień blisko domów. "To był koszmar"

Pożary we Włoszech
Pożar w rejonie szczytu Faeta
Źródło: Reuters
Od kilku dni zbocza góry Faeta w Toskanii trawią pożary. Żywioł zagraża mieszkańcom, ewakuowano już kilka tysięcy osób. Na miejscu trwa trudna akcja gaśnicza, a ogień podsyca silny wiatr.

Pożar lasów w rejonie góry Faeta w prowincji Lukka w Toskanii wybuchł we wtorek. Od tamtego czasu sytuacja pogorszyła się na tyle, że od czwartku ewakuowano około 3,5 tysiąca osób w miejscowościach San Giuliano Terme i Asciano. Żywioł podsycany przez silny wiatr zagraża całym wsiom.

Najbardziej zagrożona jest miejscowość Asciano, gdzie z powodu pożaru rozszerzającego się szybko wraz z porywistym wiatrem konieczna była ewakuacja wszystkich mieszkańców okolicy.

Ewakuacje ludności

Jak podał w piątek lokalny dziennik "La Nazione", sytuacja jest coraz trudniejsza. Ogień pochłonął do tej pory około 800 hektarów lasu, a bilans ten rośnie z godziny na godzinę - dodała gazeta. Ewakuacje trwały w nocy.

- Obudziło nas trąbienie klaksonów samochodów. To sąsiedzi, którzy w pośpiechu opuszczali swoje domy - relacjonowała Simona Rossi, która obecnie przebywa w hali sportowej we wsi Ghezzano. - Noc spędziliśmy w samochodzie. Widzieliśmy unoszące się płomienie, w powietrzu unosił się ostry, nie do zniesienia zapach. Słyszeliśmy płonące drzewa oraz uciekających ludzi. To był koszmar - dodała.

Płonące zbocza góry Faeta
Płonące zbocza góry Faeta
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Trudna akcja gaśnicza

Trzy samoloty gaśnicze, które czerpią wodę z jezior, rzek lub mórz, a następnie zrzucają ją na ogniska pożaru, zostały wysłane w celu wsparcia służb naziemnych - poinformowała włoska straż pożarna na platformie X. Z żywiołem walczą coraz liczniejsze zastępy straży pożarnej ze śmigłowcami gaśniczymi, a także ochotnicy.

- Pożar został prawdopodobnie wywołany w wyniku palenia gałęzi z przycinki drzew oliwnych, które wymknęło się spod kontroli - powiedział w telewizji RAI burmistrz gminy San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli.

Jak przekazały lokalne władze, poprawia się powoli sytuacja na zboczu góry Faeta od strony miasta Lukka.

Ugasili pożary, wybuchły kolejne. Proszą kraje Unii Europejskiej o pomoc
Ugasili pożary, wybuchły kolejne. Proszą kraje Unii Europejskiej o pomoc

Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
