Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Włochy. Trąba powietrzna i gradobicie w mieście Cremona. Kilkadziesiąt rannych

|
wlochy
Trąba powietrzna i opady gradu w Cremonie
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W piątek nad miastem Cremona na północy Włoch przetoczyła się burza z gradobiciem i trąbą powietrzną. Rany odniosło kilkadziesiąt osób. Uszkodzone zostały domy i samochody, a także zabytkowe kościoły.

Włoskie miasto Cremona po południu w piątek nawiedziła silna burza z gradobiciem. Zjawiskom miała towarzyszyć też trąba powietrzna. Straż pożarna otrzymała ponad 500 zgłoszeń w ciągu kilku godzin. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kościołów, w tym katedra zlokalizowana w centrum miasta - podała agencja informacyjna ANSA.

>>> CZYTAJ TEŻ: Piąta fala upałów. W piątek było prawie 46 stopni

Dwanaście rodzin zostało ewakuowanych po tym, jak ich domy uległy zniszczeniu w wyniku uderzenia latających odłamków lub zerwania dachów. Jak podała straż pożarna, setki drzew przewróciło się, a około 10 tysięcy samochodów uległo uszkodzeniu w wyniku uderzeń gradu oraz spadających drzew. Wiele nisko położonych dróg zostało zalanych. Władze miasta szacują straty na kilka milionów euro.

Ponad 40 osób zostało rannych

W czasie burzy w mieście odbywał się lokalny festiwal. W wyniku nawałnicy lekko ranne zostały co najmniej 43 osoby. - Większość [poszkodowanych - red.] została wypisana ze szpitala, jedna osoba pozostaje pod obserwacją lekarzy, a czterech pacjentów z urazami wymaga hospitalizacji - powiedziała Francesca Co, szefowa miejskich służb ratowniczych. - Musieliśmy poradzić sobie z przyjęciem ponad czterdziestu osób niemal jednocześnie, a służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie - dodała.

Jak podała stacja CNN, włoska agencja ochrony ludności nie wydała żadnych ostrzeżeń ani komunikatów dotyczących możliwości wystąpienia takiego zjawiska pogodowego jak trąba powietrzna. W sobotę straż pożarna i służby obrony cywilnej przeprowadziły kontrole budynków. Niektóre drogi były zamknięte.

Źródło: CNN, ANSA
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
27 min
pc
Rafał Trzaskowski, Igor Tuleya
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Włochyburze
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza?
Prognoza
Niski stan Wisły
Wisła pobiła kolejny niechlubny rekord
Polska
Po domach zostały ruiny
Bilans ofiar osuwiska rośnie, część terenów zamieniła się w bagna
Świat
Lato, Polska, koniec lata, sierpień
Szansa na słońce, ale i ryzyko burz. Co szykuje pogoda
Prognoza
Sytuacja pogodowa na Cyprze
Polak pokazał załamanie pogody na Cyprze
Świat
Wzburzone fale oceanu
Wszystkie oczy na El Nino. Coś takiego "rzadko się zdarza w klimatologii"
Nauka
Upalny piątek przed rzymskim Koloseum
Upał męczy Włochów. W piątek było prawie 46 stopni
Świat
pochmurno burza jezioro jacht shutterstock_2472397855
Ostrzeżenia IMGW dla sześciu województw
Prognoza
Ulewne opady deszczu
Deszcz i burze nad Polską. Zobacz, gdzie może lać
Prognoza
Ewakuacja mieszkańców nepalskiej wioski Hatigauda
Nepal zmienia zdanie. Część ratowników zostanie wpuszczona
Świat
Noc, ulewa, intensywny deszcz
Ulewy w Polsce. "Podnosimy gotowość WOT"
Polska
Burze
Gdzie jest burza? Grzmoty słychać w kolejnych miejscach
Prognoza
Nawałnice we Francji
Nawałnice pod Paryżem. "Cała okolica została zniszczona"
Świat
deszcz pogoda ulewa shutterstock_452496760
Alert RCB dla trzech województw. "Możliwe podtopienia"
Polska
Opady, ulewa
Idą deszczonośne chmury. Przyniosą duże opady
Prognoza
Jedno z nowych jezior na terenie osuwiska, na zdjęciu satelitarnym
Przelewające się jezioro. Ratownicy wznowili pracę
Świat
Częściowe zaćmienie Księżyca, Białystok
Na świecie krwawy, w Polsce - nadgryziony. Za nami zaćmienie Księżyca
Polska
Porównanie zniszczeń w Nepalu
Po całych wsiach nie został ślad. Zdjęcia satelitarne
Świat
Trzęsienie ziemi w Tybecie
W Tybecie zadrżała ziemia
Świat
Gorący czwartek w Atenach
Ma być nawet 45 stopni. Sierpień pożegna ich z przytupem
Świat
Upał, wysokie temperatury
Idzie upał. Napłynie gorąco znad południowo-zachodniej Europy
Prognoza
Upalna aura
Wraca upał. Tu IMGW wydał ostrzeżenia
Polska
Skutki katastrofalnej powodzi w Himalajach
Powódź w Nepalu i Tybecie - jak mogło dojść do katastrofy
Świat
Powodzie w Nepalu
Zdjęcia, które pokazują skalę tragedii
Świat
Powódź błyskawiczna w Nepalu
Katastrofa w Nepalu. Nagranie z góry pokazuje siłę żywiołu
Świat
Powódź w Nepalu
Powódź w Nepalu. USA deklarują pomoc
Świat
Ratownicy w dystrykcie Nuwakot
Pilot wycieczek o rzece na której doszło do tragedii. "Może połamać nogi"
Świat
Animacja przedstawia, jak lawina lodowo-skalna mogła zalać nepalskie wioski
Animacja przedstawia drogę żywiołu
Świat
Ulewny deszcz i silne burze przetoczyły się przez Rumunię
Grad "można było odgarniać łopatą"
Świat
Wał szkwałowy pojawił się w miejscowości Dobieszyn (woj. podkarpackie)
Duży skok temperatury i nie tylko. W ostatnie dni wakacji będzie się działo
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom