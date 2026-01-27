Domy na krawędzi klifu. "Osuwisko jest wciąż aktywne"

Po osuwisku w Nascemi na Sycylii domy znalazły się na skraju klifu Źródło: Reuters

W niedzielę około godziny 13 w miejscowości Niscemi na Sycylii silne ulewy wywołane przez burzę Harry doprowadziły do osuwiska. Ziemia zsunęła się niebezpiecznie blisko domów w dzielnicy Sante Croci. Od tamtej pory władze ewakuowały ponad 1500 mieszkańców.

Ziemia wciąż się osuwa, mieszkańcy są zaniepokojeni

We wtorek sytuacja w Niscemi wciąż była niebezpieczna. Po osuwisku niektóre budynki znalazły się na skraju klifu, na krawędzi wisiało także auto. Co gorsza, według służb ziemia dalej się osuwa.

- Jedno jest pewne, osuwisko wciąż jest jest aktywne. Sam to udokumentowałem telefonem podczas inspekcji. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana - powiedział podczas konferencji prasowej Fabio Ciciliano, szef departamentu ochrony cywilnej.

Ciciliano dodał, że jeśli dom znajduje się na skraju osuwiska, to nie można w nim mieszkać, a mieszkańcy terenu dotkniętego katastrofą zostaną przesiedleni na stałe. Martwią się oni jednak, co się z nimi stanie.

- Nie mamy domu, to normalne, że się denerwujemy. Jak powinniśmy się czuć? Jesteśmy poza domem od trzech dni - przyznał jeden z mieszkańców.

Inni także byli zrozpaczeni.

- Problem jest taki, że powiedziano mi, że muszę opuścić dom, mimo że nic się nie zawaliło ani w domu, ani pod spodem - żalił się Francesco Zarba, inny mieszkaniec.

100 milionów euro to o wiele za mało

W poniedziałek premierka Włoch Giorgia Meloni ogłosiła stan wyjątkowy w Sycylii, Sardynii i Kalabrii - trzech regionach najmocniej dotkniętych przez burzę Harry. Administracja przeznaczyła 100 milionów euro na początkowe potrzeby, ale lokalne władze szacują, że straty - obejmujące zniszczone linie brzegowe, domy i budynki firmowe - wyniosły ponad miliard euro.