Seria wstrząsów w rejonie superwulkanu koło Neapolu. Próbne ewakuacje w szpitalach

Na piątek zaplanowano próbne ewakuacje ze szpitali na Polach Flegrejskich w południowych Włoszech. To ćwiczenia na wypadek silnego trzęsienia ziemi na terenie superwulkanu. W ciągu ostatnich tygodni doszło tam do serii wstrząsów, co spowodowało obawy ludności i apele ekspertów o opracowanie planów ewakuacji.

Większość wulkanologów jest zdania, że nie należy podnosić alarmu, ale zgadzają się co do tego, że niezbędna jest prewencja, opracowanie planów ewakuacji oraz stały monitoring.

Rząd przygotowuje plany ewakuacji

Ostatni raz do podobnej serii trzęsień ziemi w rejonie Pól Flegrejskich doszło w latach 80. ubiegłego wieku. Tymczasowo ewakuowanych było wówczas około 40 tys. mieszkańców Pozzuoli. Ostatnia poważna erupcja wulkanu miała miejsce w 1538 roku. Do jednego z najsilniejszych wybuchów wulkanu doszło 39 tys. lat temu, co według niektórych naukowców mogło doprowadzić do wyginięcia neandertalczyków.