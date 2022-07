Susza we Włoszech. Pięć regionów ogłasza stan kryzysowy

W poniedziałek Włochy ogłosiły stan kryzysowy w regionach położonych w zlewni rzeki Pad. Północ kraju zmaga się z najgorszą od 70 lat suszą. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że z terenów zlewni rzeki Pad pochodzi około 1/3 dóbr rolnych wyprodukowanych we Włoszech. Niepokojące zmiany zauważalne są także w innych krajach obszaru Morza Śródziemnego i południowej Europy.

Pad to najdłuższa rzeka Włoch, biegnąca przez ponad 650 km. W wyniku suchej zimy i wiosny oraz letnich upałów, które w tym roku przyszły wyjątkowo wcześnie, wiele odcinków rzeki wyschło całkowicie, a w pozostałych przepływ jest skrajnie niski. To najgorsza susza od 70 lat, co boleśnie odczuli rolnicy z północy Włoch.