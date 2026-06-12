Świat Sardynia, Punta Molentis. Zakaz używania parasoli dla większości plażowiczów Krzysztof Posytek |

Zarządca jednej z plaż na Sardynii zabronił używania parasoli osobom w wieku od 10 do 65 lat Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Włoska Sardynia to popularna wakacyjna destynacja. Tego lata wielu wypoczywających na wyspie może być jednak zaskoczonych decyzją zarządcy jednej z najpopularniejszych plaż.

Zakaz parasoli dla większości plażowiczów

Chodzi o zakaz wprowadzony przez władze miejscowości Villasimius w południowo-wschodniej części Sardynii. Zakazały one używania parasoli na plaży Punta Molentis wszystkim osobom, które nie są tam z dzieckiem do 10. roku życia lub nie mają co najmniej 65 lat. Zabronione są także altany, namioty i inne podobne przedmioty dające cień.

Jako uzasadnienie decyzji zarządca plaży podał względy bezpieczeństwa. W rozmowie ze stacją CNN władze miejscowości Villasimius przypomniały sytuację z 2025 roku, gdy plażowicze musieli zostać ewakuowani drogą morską z powodu pożaru, który wybuchł w pobliżu. Duża liczba parasoli i innych zacieniających przedmiotów uniemożliwiła służbom ewakuację lądem.

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Zarządca jednej z plaż na Sardynii zabronił używania parasoli osobom w wieku od 10 do 65 lat Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Powszechna krytyka w mediach społecznościowych

Decyzja władz Villasimius spotkała się z powszechną krytyką ze strony plażowiczów w mediach społecznościowych. Jeden z wyraźnie poirytowanych komentujących napisał: "Jak cudownie, piękny dzień na plaży i 20 godzin na ostrym dyżurze z powodu oparzeń. Chyba sami (zarządcy plaży - red.) stosowali się do tego rozporządzenia i usmażyło im mózgi."

Gmina Villasimius chroni swoje wybrzeże, w tym plaże, od 1999 roku. Jest ono obszarem cennym przyrodniczo, o zróżnicowanej faunie i florze. Jeśli chodzi o plażę Punta Molentis, to aby nie dopuścić do jej nadmiernej eksploatacji, w sezonie zarządca reguluje liczbę plażowiczów i wymaga opłaty w wysokości 10 euro. Zwolnione są z niej osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie.

Zasady obowiązujące na plaży Punta Molentis wpisują się w szerszy program ochrony sardyńskiego wybrzeża. Na wielu plażach na wyspie turyści są zobligowani do używania słomianych mat zamiast ręczników, aby przypadkowo nie zabierać ze sobą piasku. Jego celowe wynoszenie jest z kolei karane wysoką grzywną - nawet do 3500 euro.