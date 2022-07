Chciał zrobić selfie, wpadł do krateru Wezuwiusza

Amerykański turysta wpadł do krateru Wezuwiusza, gdy próbował odzyskać swój telefon komórkowy. Ten wypadł mu z ręki podczas próby zrobienia selfie.

Lokalne media opisują, że kiedy mężczyzna po dotarciu na szczyt o wysokości 1281 metrów nad poziomem morza robił selfie, telefon wypadł mu z ręki i wpadł do krateru. Chcąc go odzyskać, 23-latek postanowił zejść do krateru. Stracił jednak równowagę i upadł z wysokości kilku metrów. Nierozważnego turystę wyciągnęli przewodnicy. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec.