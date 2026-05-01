Świat Rekin utknął na wybrzeżu. Straż przybrzeżna ruszyła na pomoc Krzysztof Posytek |

Włoska straż przybrzeżna oswobodziła rekina Źródło: ENEX

Do zdarzenia doszło we wtorek u wybrzeży miejscowości Grottamare w prowincji Marche w środkowych Włoszech. Straż przybrzeżna otrzymała zgłoszenie dotyczące rekina, który zdawał się być w stanie wyraźnego niepokoju.

Rekin utknął na włoskim wybrzeżu

Na miejsce zostali wysłani nurkowie z oddziału straży przybrzeżnej w Ankonie, stolicy Marche położonej około 70 kilometrów na północ od Grottamare. Gdy przybyli na miejsce, ujrzeli około dwumetrową samicę rekina błękitnego.

Nurkowie wskoczyli do wody i usunęli przeszkody, które utrudniały rekinowi poruszanie się. Następnie straż przybrzeżna odeskortowała zwierzę za rafę, dzięki czemu mogło bezpiecznie wrócić na otwarte morze. Zdaniem straży przybrzeżnej rekin utknął podczas poszukiwania jedzenia.

Rekin błękitny

Rekin błękitny (Prionace glauca), nazywany także żarłaczem błękitnym, to gatunek chroniony. Jest generalnie uznawany za niegroźny dla człowieka - zdaniem Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) do 2013 roku odnotowano 13 niesprowokowanych ugryzień. Żywi się głównie rybami i kalmarami, choć zdarza mu się polować na większe zwierzęta. Jest znany ze swoich długich migracji, na przykład z Nowej Anglii na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych do Ameryki Południowej.