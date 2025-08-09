Pożar trawi zbocze Wezuwiusza. Jak donoszą włoskie media, ogień pochłonął kilkaset hektarów roślinności i zmusił mieszkańców okolicznych terenów do przygotowania się do ewakuacji. Pożar ma fatalne skutki dla środowiska naturalnego i turystyki.

Pożar szaleje od kilku dni na terenie Parku Narodowego Wezuwiusza (Parco Nazionale del Vesuvio). Ogień trawi szczyt Monte Somma, który stanowi północną krawędź kaldery Wezuwiusza. Płomienie sięgają ponad kilometra. Jak podały w sobotę służby, front walki z ogniem miał trzy kilometry długości, a żywioł pochłonął dotąd 500 hektarów roślinności.

W akcji gaśniczej, którą utrudniają wysoka temperatura i silny wiatr, uczestniczy ponad 100 osób i sześć śmigłowców. Nello Musumeci, minister do sprawy obrony cywilnej ogłosił ogólnokrajową mobilizację, aby wesprzeć pracę strażaków. Do pomocy wezwano również wojsko.

Mieszkańcy w gotowości do ewakuacji

Noc z piątku na sobotę była szczególnie trudna dla mieszkańców miejscowości Terzigno. Kilkaset osób spędziło ją na ulicach w gotowości do ewakuacji, gdy ogień zaczął zbliżać się w kierunku domów. Dzięki wysiłkom strażaków i ochotników mieszkańcy mogli jednak wrócić do swoich domów.

- Na początku wiatr niósł płomienie w kierunku krateru, ale w pewnym momencie skierował je w stronę doliny i domów. Bardzo się baliśmy. (...) Nie musieliśmy się ewakuować dzięki wspaniałej pracy miejscowych wolontariuszy i strażaków, którzy monitorowali teren przez całą noc. - powiedział Francesco Ranieri, burmistrz Terzigno.

Lokalne media podały, że pożar roślinności na zboczu wulkanu jest prawdopodobnie wynikiem podpalenia, jak miało to miejsce również w przeszłości.

Dym widoczny z Neapolu

Jak donoszą włoskie media, ogromne słupy dymu unoszące się nad rejonem Wezuwiusza są widoczne dziesiątek kilometrów, od ruin Pompejów po Neapol, a na wielu domach osiadł popiół. Ponadto media podkreślają, że pożar ma fatalne skutki dla środowiska naturalnego, bioróżnorodności oraz turystyki w tej części Kampanii.

Według Włoskiej Służby Cywilnej od 15 czerwca w Kampanii miało miejsce około 1060 pożarów lasów, które strawiły łącznie 2568 hektarów.

Autorka/Autor:Anna Bruszewska, Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, virgilio.it, PAP, ansa.it, adnkronos.com