"W wodzie były ciała ofiar, unosiły się przedmioty z domów"

Domy były zalane do pierwszego piętra. (...) W wodzie były ciała ofiar, unosiły się przedmioty zabrane z domów - mówił mieszkaniec Forli we włoskim regionie Emilia-Romania, Pier Luigi Consorti z włosko-polskiej rodziny, która ucierpiała w powodzi. Woda zabrała im samochód i zniszczyła miejsce pracy.

"Woda zaczęła napływać cały czas. Prawie wszystko pod nią się znalazło"

Polska Agencja Prasowa rozmawiała z włosko-polską rodziną z Forli, której woda zabrała samochód i zniszczyła miejsce pracy, a teraz niesie pomoc powodzianom i odgarnia zalegające błoto. Monika Consoti Pelczar pracuje w firmie obuwniczej. Woda z błotem wdarła się do fabryki w Sant’Agata sul Santerno, zniszczyła wszystkie maszyny linii produkcyjnej i gotowe do wysłania buty, zamówione przez klientów z różnych stron świata. - Nic nie zostało. Tych maszyn nie da się osuszyć. Nic nie uda się odzyskać - opowiadała.

- Domy były zalane do pierwszego piętra, woda zabrała wiele samochodów, także nasz. Katastrofa nie do wyobrażenia. W wodzie były ciała ofiar, unosiły się przedmioty zabrane z domów - opisywał mieszkaniec Forli, który sam brnął w wodzie po wyjściu z samochodu, porwanego potem przez falę powodziową. Dodał: - Obrazy jak z wojny. Wszędzie widać zniszczone domy, sprzęty domowe leżą na ulicach, gdzie woda z błotem opada".

Licealistka Laura jako ochotniczka sprząta ulice Forli. Takich wolontariuszy, jak ona nazywa się we Włoszech Aniołami Błota. Nazwa ta powstała ponad pół wieku temu podczas katastrofalnej powodzi we Florencji, gdzie ochotnicy sprzątali ulice i ratowali wszystko, także zabytkowe przedmioty i księgi, z zalanych domów. - Woda na szczęście powoli opada, a tam gdzie już jej prawie nie ma, pozostała blisko metrowa warstwa błota. Wiele osób zakłada kalosze i rusza do akcji z łopatami, by je odgarniać. To nasze zajęcie w tych dniach, zwłaszcza młodzieży, bo szkoły są zamknięte. Trzeba wynieść wszystko z zalanych domów: meble, sprzęty, garnki, ubrania, fotografie. Kładziemy to wszystko na chodnikach, a domy oczyszcza się z błota - opowiedziała nastolatka.