Świat

Włochy. Pomagał starszym sąsiadom, sam został przysypany. "Sytuacja jest krytyczna"

Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Źródło: Enex
Do powodzi i osuwisk doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w północnych Włoszech. W gminie Cormons osuwisko porwało dom. Dwie osoby są zaginione, w tym człowiek, który pomagał starszym mieszkańcom w ewakuacji. Wiele miejscowości znalazło się pod wodą.

W nocy z niedzieli na poniedziałek intensywne opady deszczu nawiedziły region Friuli-Wenecja Julijska we Włoszech. Najsilniej padało niedaleko granicy ze Słowenią - w gminie Cormons w ciągu zaledwie sześciu godzin spadły 152 litry wody na metr kwadratowy. Ulewy spowodowały wezbrania na przepływających przez region rzekach.

Dwie osoby pod gruzami

Jak podała agencja ANSA, do poważnego zdarzenia doszło w miejscowości Brazzano w gminie Cormons. W nocy na położony na zboczu dom zeszła lawina błotna. W momencie wypadku w budynku przebywały trzy osoby - dwóch starszych mieszkańców oraz sąsiad, który pomagał im w ewakuacji. Spod gruzów udało się uratować jedną osobę, która trafiła do szpitala.

- Sytuacja w Cormons jest krytyczna: wciąż nie udało się uratować dwóch osób, starszej kobiety i 35-letniego mężczyzny, który próbował jej pomóc. Mamy do czynienia z powodziami i sytuacjami kryzysowymi na rozległym obszarze - przekazał prezydent regionu Massimiliano Fedriga.

Ludzie uciekali na dachy

Niebezpieczeństwo stanowiły nie tylko osuwiska. Od poniedziałkowej nocy przeprowadzono dziesiątki akcji ratunkowych związanych z podtopieniami. W miejscowości Versa z brzegów wystąpiła rzeka Torre, zalewając domy i ulice. Dziesiątki osób zostały zmuszone do schronienia się na dachach domów, a strażacy docierali do nich przy użyciu łodzi ratunkowych i helikopterów.

Według lokalnych mediów, na pomoc przybyły specjalistyczne zespoły i moduły przeciwpowodziowe z innych regionów, wyposażone w pompy o dużej wydajności. W gminie Cormons odwołano zajęcia szkolne i przedszkolne, ponieważ sytuacja pozostaje trudna.

Autorka/Autor: jzb,ast

Źródło: Enex, Meteo.Live.it, ANSA

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Włochy
