Superwulkan niepokoi mieszkańców Neapolu

Superwulkan w rejonie Neapolu staje się powodem do niepokoju. Po środowym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 4,2 mieszkańcy masowo kupują "zestaw pierwszej potrzeby", przydatny w przypadku nocowania poza domem. Aktywność w rejonie najniebezpieczniejszego superwulkanu Europy niepokoi także ekspertów.

Strach przed erupcją

Jak podały lokalne media, silny wstrząs i dziesiątki innych, słabszych, poważnie zaniepokoiły mieszkańców położonego w centrum wulkanicznego terenu miasta Pozzuoli. Wiele osób noc spędziło poza domem. Ludzie obawiają się, że w przyszłych dniach może dojść do kolejnego trzęsienia ziemi - a nawet gorzej.

- Biorąc pod uwagę, że aktywność sejsmiczna wzrosła w ostatnich miesiącach, w tej chwili nie możemy przewidzieć, kiedy się skończy - przekazał Carlo Doglioni, prezes włoskiego Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii (INGV). Jak przyznał, najlepszym scenariuszem byłoby ponowne uśpienie, jak miało to miejsce po długim okresie aktywności na początku lat 80 ubiegłego wieku. W najgorszym wypadku może dojść do erupcji podobnej do tej w 1538 r, która utworzyła serię małych wzgórz i kraterów.