Trzy podwodne wulkany odkryte u wybrzeży Sycylii. Nie wiadomo, czy są aktywne

Zespół naukowców odkrył trzy podwodne wulkany u wybrzeży Sycylii. Teraz badacze będą analizować próbki skał, aby stwierdzić, czy są one aktywne. - To bardzo ważne odkrycie, ponieważ rzuca światło na niezbadane dno morskie - powiedział jeden z uczestników misji, Dario Civile z włoskiego Narodowego Instytutu Oceanografii i Geofizyki Eksperymentalnej (OGS).

Nowo odkryte wulkany mają co najmniej sześć kilometrów szerokości i wznoszą się ponad 150 metrów nad otaczającym je dnem morskim. Znajdują się pomiędzy miastami Mazarra i Sciacca u południowo-zachodnich wybrzeży włoskiej wyspy. Dołączyły one do innych stożków wulkanicznych, które w tym rejonie odkrył włoski Narodowy Instytut Oceanografii i Geofizyki Eksperymentalnej (OGS) w 2019 roku.