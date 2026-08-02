Świat Włochy. Pachniało dymem, ale nic nie płonęło. Zagadkowy swąd we Florencji Oprac. Agnieszka Stradecka |

Strażacy walczą z pożarem w prowincji Zamora w północno-zachodniej Hiszpanii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: imagoDens/Shutterstock

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Historię przybliżyły włoskie portale informacyjne. Jak podały, w sobotnie popołudnie do centrali straży pożarnej we Florencji zaczęły docierać dziesiątki zgłoszeń od mieszkańców. Ludzie przekazywali, że nad prowincją unosił się mocny swąd dymu. Mieszkańcy bardzo często dodawali, że nie potrafią zlokalizować miejsca pożaru.

Tysiąc kilometrów na zachód

Sprawę wyjaśnili przedstawiciele regionalnej agencji do spraw ochrony środowiska. Jak poinformowali, przyczyną jest dym z pożarów we Francji, przenoszony nad Toskanię przez wiatr z zachodu. Na zdjęciach satelitarnych widać kłęby unoszone przez prądy powietrzne.

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- To tylko sadza. Jej pojawienie się w naszym regionie jest niemalże mile widziane, bo oznacza, że chłodniejsze prądy atlantyckie mogą obniżyć temperaturę o stopień lub dwa - powiedział fizyk i meteorolog Francesco Meneguzzo, cytowany na łamach niedzielnego, florenckiego wydania dziennika "Corriere della Sera".

Naukowiec dodał, że dym prawdopodobnie pochodzi z pożarów we francuskim departamencie Landy, gdzie pali się duży las sosnowy. Departament znajduje się około tysiąc kilometrów na zachód od Florencji. Tak dalekie rozprzestrzenianie się sadzy nie jest jednak niczym niezwykłym - unosi się ona pionowo do góry i dociera na wysokość 3-4 tysięcy metrów, gdzie przechwytują ją prądy powietrzne.

W związku z falą zgłoszeń straż pożarna we Florencji zaapelowała w specjalnym komunikacie, by nie przeciążać linii alarmowych. "Uprasza się o kontakt tylko wtedy, gdy pożar został zauważony poprzez aktywne płomienie lub zlokalizowane kolumny dymu" - napisano w oświadczeniu.